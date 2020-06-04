+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новый премьер о чем-то сказал, но никто не понял

Новый премьер Беларуси Роман Головченко, который еще сегодня утром занимал должность руководителя Госкомвоенпрома, начал с того, что заявил о необходимости смены стиля и метода работы.


"Конечно, получить такие посты и работать в непростое время - это тоже своеобразный вызов. Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных "пандемий" - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный", - сказал Головченко.

Он не уточнил, кого считает костяком правительства, но сегодня сменились два вице-премьера и 8 министров.


«Надо изменить немного стиль и методы нашей работы. Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности. Потому что, увязнув в межведомственных противоречиях, мы порой теряем главное - время. А время сейчас становится критическим фактором", - продолжил он.

Со временем как бы всё понятно. Непонятно, что же хотел сказать новый премьер. Если так и дальше будет, то как нам понять, чем занято правительство и куда же движется страна. Хотя, у нового премьера есть свой оператор и он нам всё расскажет, причем в деталях.
По мат. АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru