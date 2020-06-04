Ольга Ковалькова / Еврорадио​





Она хочет, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за дискриминацию женщин, передает "Еврорадио"





"Подала сегодня в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Лукашенко по статье 190 Уголовного кодекса "Нарушение равенства граждан" за его дискриминационные высказывания в адрес женщин", — написала сопредседатель оргкомитета партии БХД.





Поводом для заявления Ковальковой стало выступление Лукашенко 29 мая перед работниками Минского тракторного завода. Тогда руководитель государства заявил, что женщина в Беларуси не может стать президентом и Конституция написана не под женщину.





Центризбирком получил более десяти заявлений по поводу этих слов Лукашенко, но не усмотрел оснований даже выносить предупреждение. На заседании 4 июня председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что блогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана также выдвинулась на президентскую гонку, тоже говорил, будто Беларусь не готова избрать женщину-президента.