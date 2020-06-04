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В гомельской студии Тихановского проходит повторный обыск

4 июня в гомельской студии Сергея Тихановского начался повторный обыск. Об этом в Фейсбуке написал Александр Кабанов — пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской.

Студия после первого обыска


"В связи с тем, что вчера во время обыска студии Сергея Тихановского не было обнаружено чемоданов с деньгами, прямо сейчас группа из Минска проводит повторный обыск по адресу: город Гомель, Карла Маркса, 1. Ждем новых находок и...увольнения тех, кто не нашел ничего с первого раза", — поиронизировал Кабанов. Таким образом он сделал намек на то, что деньги на даче Тихановского нашли только при третьем обыске.

Как сообщалось ранее, обыски в студии Тихановского в гостинице "Октябрьская" и на его семейной даче прошли 3 июня. На даче, как сообщила пресс-служба МВД, обнаружили 900 тысяч долларов — после третьего обыска. Во время первых двух никаких денег не находили. 

Сам Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске. Его задержали после провокации в Гродно 29 мая. 

Светлана Тихановская заявила журналистам, что не видела обнаруженных денег никогда в жизни.
Еврорадио
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