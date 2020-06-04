



4 июня домой к Татьяне Северинец, маме политика Павла Северинца, пришли милиционеры, чтобы составить протокол по ст. 23.34 («Нарушение закона о массовых мероприятиях»). Об этом Павел написал в своем Facebook





«Пришел целый майор, зять соседки. Товарищам нужно помнить: все, кто фабрикует и подписывает незаконные бумаги, вскоре ответят по всей строгости закона», – отметил он в сообщении.





В воскресенье 31 мая в Витебске собралась огромная толпа, чтобы поставить подписи за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, у которых в тот день были свои большие пикеты.







