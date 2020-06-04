+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На маму Павла Северинца составили протокол за участие в легальном пикете

Она принимала участие в легальном пикете по сбору подписей 31 мая в Витебске.


4 июня домой к Татьяне Северинец, маме политика Павла Северинца, пришли милиционеры, чтобы составить протокол по ст. 23.34 («Нарушение закона о массовых мероприятиях»). Об этом Павел написал в своем Facebook.

«Пришел целый майор, зять соседки. Товарищам нужно помнить: все, кто фабрикует и подписывает незаконные бумаги, вскоре ответят по всей строгости закона», – отметил он в сообщении.

В воскресенье 31 мая в Витебске собралась огромная толпа, чтобы поставить подписи за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, у которых в тот день были свои большие пикеты.
КТ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru