Причем, все настолько очевидно, что это особенно уже и не скрывается, например, главред «Эхо Москвы» А.Венедиктов без обиняков сообщает: «Лукашенко переиграл Путина: Путин не провел парад, а я провел» и «Путин обиделся. Я это знаю просто. Я вижу, какую экономическую политику по отношению к Беларуси принимает РФ даже эти два месяца». Добавим: про шесть «незаконно» отданных Беларуси областей так же не просто так материалы в РФ появились.





А вот сам московский парад – «ответка» Кремля, по пышности и масштабам безусловно намного превышающем Минский. Возможно, что эго Путина он и удовлетворит, да и то не факт и, скорее всего – только на время, тем более, что события показывают, наверное, уж лучше бы майский не отменял, шансы на очередное, теперь уже «коронавирусное» унижение сейчас гораздо выше, чем тогда.





Парад и COVID-19

По данным из многих источников, Парад Победы 9 мая в Москве не состоялся по крайне простой причине: зашкаливающее количество заразившихся в ходе его подготовки. «Выпавшим» из тренировок вначале начали искать замену в других воинских частях, но, впоследствии, приняли решение о его переносе. Судя по всему, риски были настолько огромными, что существовала опасность массового распространения COVID-19 в ВС РФ. Косвенно об этом свидетельствует количество апрельских сообщений в российских СМИ о заразившихся им в военных училищах и частях по всей территории России. Сейчас начало июня, а какой-либо информации об участниках тех тренировок и вообще о том, сколько военнослужащих российской армии заболело, вылечилось и умерло – нет в принципе. Проблема «рассосалась»? Конечно – нет, просто парад теперь надо проводить в любом случае, дабы, с точки зрения Путина не было никаких сомнений, «кто именно победитель во второй мировой войне».





В этом частично «виноват» Лукашенко, который «улыбаясь в усы» не побоялся не просто провести сам парад, а еще и «потролить» российского президента сравнив отказ от мероприятия с капитуляцией. Обидно, тем более Путину, для которого «не дадим переписать историю» является не просто личной сакральной скрепой, а еще и возможностью «держать в узде» собственный народ. С этим – проблема: на фоне лихого «белорусского командира» он сам выглядел как бы не очень, чего, в его понимании прощать никак нельзя. Именно после всего этого и стало понятно: парад будет в любом случае, даже если заболеют все без исключения военнослужащие ВС РФ, это – дело принципа. Причем запредельно масштабный, демонстрирующий мощь русского оружия и наверняка с какой-либо, пускай даже и фейковой, но – «вундервафлей», способной победить всех врагов России. Кстати, пока для этих целей запланирована демонстрация самолетов Су-57 и МиГ- 31К, которые по мировым меркам как бы не очень, до пятого поколения реально – не дотягивают, но для «внутреннего информационного рынка – сойдет».





Руководствуясь данными соображениями, Путин огласил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня: «мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». Российский лидер поручил начать подготовку к этому событию с обеспечением самого строгого режима безопасности в этот день, чем займется Сергей Шойгу.





Глава Минобороны, в свою очередь, понимает: все плохо и защитить военнослужащих он реально не в состоянии, причем не только от COVID-19, а и от желаний Путина, хотя, видимо не очень-то и хотелось. Как результат: в ходе селекторного совещания 2 июня, посвященного подготовке к параду он заявил, что «к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний». Кроме того, он потребовал: «исключить все контакты «личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам» и рассказал, что «в местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами», а также «будет проводится дезинфекция территории и техники».





Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков уточнил некоторые детали парада и, пропустив ссылки на его историчность, перейдем к главному: «участников парада в Москве изолируют и будут тестировать на наличие COVID-19 не реже трех раз в неделю. Все помещения, где разместятся военные, а также технику продезинфицируют — как и полигон в подмосковном Алабино, на котором проводят тренировки. Вот и все «кино»… Салюков слегка поправил своего шефа, который своими рассказами о военных с «иммунитетом» конечно «открыл» новую страницу в вирусологии, но, все же читать ее без смеха – невозможно.





Главком сказал правду: для обеспечения безопасности военных реально будет сделан минимум и то, зная российскую действительность в этом сомневаешься. А в чем четко уверен – недели через две после парада коронавирус начнет победное шествие по стране. Все сконцентрировались на Москве, но есть еще и Россия, а мини-парады по словам Шойгу: «проведут в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Всего к участию привлекут порядка 64 тысяч человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов». Среди их участников тоже будут тесты на COVID-19 не реже трех раз в неделю проводить? Думаю, Вы сами все понимаете.









Когда проводить парад?

Самое интересное, что судя по всему Лукашенко переиграл Путина еще и в этом: дата 9 мая получается гораздо более безопасная, чем 24 июня. По состоянию на 9 мая 2020 года, а России коронавирус диагностирован у 198 676 человек при ежедневном приросте в 10 817 случаев, а по состоянию на 3 июня количество зараженных составляет 432 277 человек при новых 8653 случаях. Это все – по данным официальной статистики, которой абсолютно никто не верит, особенно после скандального материала журналистов Financial Times и New York Times которые усомнились в реальном количество умерших в России от COVID-19, указав, что таких пациентов может быть выше официальных данных на 70%.





Ладно, «враги России клевещут», это – понятно, что с них взять, но ведь и российские СМИ уже не скрывают явно бросающееся в глаза «недоразумения со статистикой», например, в них появился материал о сомнениях математика Бориса Овчинникова в реальности цифр по количеству заболевших. Он проанализировал официальные данные, которые предоставляет оперативный штаб и подсчитал, что за период с 30 апреля до 24 мая включительно, официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99. Такое совпадение не исключено, но крайне маловероятно — его вероятность 0,011% или 1 случай на 9350 попыток. Если посмотреть с 20 апреля, то кроме 99 еще только 4 двухзначных числа выпадали более одного раза. И одно из этих чисел 98 — суммарно они выпали 6 раз. Случайная вероятность такого совпадения в цифрах статистики равна 0,0063% (или 1 случай на 15850).





Российские СМИ так же обратили внимание на рост смертности в Москве, который составил до 20% относительно обычного периода. В прошлом месяце, по открытым данным столичных властей, было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 г.





Почему так происходит? С самого начала эпидемии COVID-19 в России медики на местах, следуя указаниям из Кремля начали маскировать смерти от коронавируса диагнозами «внебольничная пневмония» и ОРВИ, поскольку изначальная задача выглядела не показать реальные данные в стране, а скрыть их для своих целей.





То есть, на сегодняшний день количество зараженных в России COVID-19 даже по официальным данным в ДВА РАЗА выше, чем это было 9 мая, а сколько их в реальности и сколько будет 24 июня? Об этом даже думать не хочется, порядок цифр может быть страшный и проведение парада в 28 российских городах только кратно увеличит печальную статистику, разумеется неофициальную.





С кем проводить парад

Есть у Путина еще одна «зависимость» которая, как утверждает телеграм-канал «Незыгарь» заключается в том, что «одним из прорабатываемых во внешнеполитическом блоке АП новых смыслов праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, является демонстрация того, что мир не сломлен от угрозы коронавируса и через единство мировых лидеров вновь объединился перед лицом «общего врага».





Изначально на парад в Москве планировалось любыми возможными способами «затащить» как можно больше иностранных лидеров, чтобы продемонстрировать: «Победа – наш», «силу русского оружия» и, в связи с этим попросить о снятии санкций, вдруг – испугаются. С этим – не сложилось, Кремль разослал зарубежным лидерам приглашения, однако положительный ответ дали не многие. Свое присутствие на мероприятии подтвердили: президент Молдовы Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и главы непризнанных Южной Осетии Анатолий Бибилов и Абхазии – Аслан Бжания. Возможно присутствие президента Сербии Александра Вучича и, хотя это пока совсем из области фантастики, глав непризнанных республик Донбасса, но только если Кремлем будет принято решение «вывести их на официальный уровень» и хоть как-то «легализовать». Не густо, но больше, чем было у Лукашенко значит – в любом случае победа, ей Богу, как дети малые.





Вместе с тем, толку от действа по приглашению иностранных гостей не много: их «калибр» явно не тот, но само их участие наталкивает на интересные мысли. «Многометровую социальную дистанцию» как 9 мая, Путин с ними соблюсти просто не сможет, что делает потенциально возможным не только заражение COVID-19 его лично, а и всего российского политического «бомонда» вместе и приглашенными «сателлитами». Да, крепко он на Лукашенко обиделся, если готов подставить под удар эпидемии не только всю Россию, а и себя лично.





Почему?

Кроме личной борьбы с Лукашенко за место главного «альфа-самца» на постсоветском пространстве, Путин, хотя и возмущается посредством подконтрольных СМИ материалами Bloomberg о его рейтинге в 27%, однако знает правду из закрытых опросов, что они действительно ошибаются, а его реальная поддержка даже ниже, по некоторым оценкам от 8 до 15%.





Знает Путин и о том, что по данным ВЦИОМ, прямо сейчас в России наблюдается максимальный уровень тревожности за все кризисы, которые переживала страна и который даже больше октября 1993 года и августа 1998. Он равен 5,2, а до этого никогда не поднимался выше 5. И это еще рубль не упал и с дефицитом бюджета в следствии обвала цен на нефть за счет резервов хоть как-то получается справляться.

В его личном мире, Парад Победы рейтинг должен поднять и общество успокоить…но это – не так.





Как свидетельствует опрос того же телеграм-канала «Незыгарь» на тему: «Вас воодушевит парад Победы?» 80% респондентов ответили – нет. Судя по данным Валерия Соловья: только 5% респондентов считают необходимым проведение парада 24 июня и, кстати, только 4% считают, что информация о войне преподносится СМИ РФ как объективная и непредвзятая. В обоих случаях статистическая выборка понятно, что не корректная, но суть отображает верно.





В общем, в ближайшие месяцы Путину придется очень непросто, значит праздник – нужен, чего бы это не стоило, тем более Лукашенко можно «победить», но все же главное видится в том, что российская власть уже довольно давно живет по принципу: «после нас хоть потоп», в таком случае: одним «странным» действием больше или меньше, реально – ну какая разница, а что произойдет с подданными, ну правда, кого и когда это интересовало?



