«Мы вышли из машины и стали разгружаться. К нам подбежали два человека в штатском с криком: „Лежать, милиция!“. После подбежали еще трое сотрудников и загрузили Владимира в бус. Даже и заступиться некому было», — рассказывает его друг Олег.









Члены инициативной группы Светланы Тихановской, которые собирают подписи на Советской площади, говорят, что задержание Владимира Книги может быть связано с событиями 29 мая. Куда его увезли, пока неизвестно.





Владимиру Книге около 50 лет, он работает на одном из предприятий Гродно, пишет hrodna.life





Также известно, что 4 июня задержали Ольгу Карягину, куратора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области. Ее забрали с места работы и увезли в неизвестном направлении.





Что произошло в Гродно?

В Гродно задержали политических активистов. Вечером 29 мая на пикете во время сбора подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, в результате которого блогера Сергея Тихановского и некоторых его сторонников задержала милиция. Среди задержанных — член инициативной группы Дмитрий Фурманов. Участницу вероятной провокации против Тихановского опознали в соцсетях.





Задержания продолжились на следующий день. 30 мая задержали активиста Николая Саляника, который днем ранее вел переговоры с руководством милиции и пытался узнать, за что был задержан и где находится Тихановский. Правозащитный центр «Весна» составил список задержанных в Гродно. Часть из задержанных перевезли в Минск.









Это не остановило инициативную группу Тихановской. Официально было заявлено, что во время инцидента пострадал милиционер. Возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, на следующие дни, к пикету Светланы Тихановской выстроились очереди — люди стояли, чтобы отдать подпись, даже под дождем.





Правозащитники признали Сергея Тихановского и других задержанных в Гродно политическими заключенными.





Вечером 29 мая в соцсетях началась травля случайного человека, которого приняли за сотрудника органов в штатском, участвовавшего в задержаниях в Гродно.