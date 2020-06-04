Лукашенко уже пугает расстрелами. Самое жуткое и смешное, что он наговорил своим противникам
На совещании после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений. Собираем главное, что он наговорил.
Про расстрелы:
«Некоторым беларусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. <...>
Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!»
Про Валерия Цепкало:
«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».
Про олигархов и «отмороженную» оппозицию:
«Не появилось никакого нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные. Да они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули бела-чырвона-белы и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут эту отмороженную так называемую радикальную оппозицию в Беларуси».
Про очереди на пикетах Светланы Тихановской:
— Поменьше вы смотрите в этих инстаграмах, стограммах или каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Палыч (обратился к главе КГБ Вакульчику), дать им фотографии, сделанные с этих, как, квадрокоптеры называются, надо им эти фотографии дать, и вы увидите совсем другую картинку. Это все те же люди. И количество их то же, что и было. Хоть они сегодня от радикальной оппозиции якобы (президент показывает руками, что дистанцируются), что это не они, они маргиналы и прочее. Нет!
Лукашенко рассказал, что для сбора подписей организована «малая и большая карусель».
— Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь, — рассказал Александр Лукашенко.
А большая карусель, по его словам, заключается в том, что одни и те же люди приходят на пикеты на Комаровке и оставляют подписи по нескольку раз.
— Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого, — заметил Александр Лукашенко.
Про полученные мошенническим путем деньги
Прошелся Лукашенко и еще по одному претенденту на участие в выборах, заявив, что тот заработал деньги «мошенническим образом».
— Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? — заявил Лукашенко.
— Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия, допустим, на МТЗ я недавно был, при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. Мы остальным дадим по 500−600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности. У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается становиться и избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу 17,5 тысячи из 18 тысяч работников МТЗ… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет, — уверен Александр Лукашенко.
«Перевернуть страну и дестабилизировать обстановку»
Он отметил, что после всех этих заявлений складывается впечатление, что люди идут на выборы, чтобы «перевернуть страну и дестабилизировать обстановку».
— Не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните, там были «свядомыя-незалежныя», воевали за «незалежнасць». Под Минском граница была западная, восточная часть находилась, вы знаете, в российской империи, а нам осталась полосочка. И мы воевали за незалежнасць? За якую незалежнасць? За эту полосочку боролись?
Тем не менее, отметил Лукашенко, есть категория людей, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси.
— Они становятся в очередь, где-то кто-то кричит, демонстрирует что-то и так далее. Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. «Лукашенко плохой» — а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает? — задал он риторический вопрос.
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Сейчас наступил момент, когда страну надо отстоять, а с неба нам ничего не свалится, еще раз повторил Лукашенко.
— Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа, и у нас есть все возможности для этого.
Президент заявил, что никому не отдаст страну.
— Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас.
16:05 04/06/2020
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