Мародеры в США украли смартфоны из магазинов Apple Store, которые не работают

Мария Захарова нервно курит в сторонке.





Мы же не называем многолетний погром в Донбассе «протестами по поводу угнетения русских в Украине». То есть кто-то, конечно, называет. И тот, кто так делает, — мы его называем ватником и жертвой Первого канала.





Какие ж, батенька, протесты? Это погромы и грабежи. Грабят, как в России пьяная матросня в 1917-м; как на Донбассе — сейчас; как в Сирии — ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). И с теми же самыми объяснениями. Лутеры — это, мол, страдальцы. Жертвы вековой дискриминации. Когда каждый акт грабежа кроссовок из магазина — не важно где, в Донецке или в Нью-Йорке, — наполняется высоким гражданским и моральным смыслом, грабится особенно охотно.





Ок, если это протесты, то чего именно хотят протестующие? Каковы их требования? Кто именно спрашивал погромщиков, сжегших книжный магазин в Миннеаполисе (да-да, помните, кто еще жег книги?), или вурдалаков, уничтожающих не открывшийся еще бар чернокожего экс-пожарного, который копил на него всю жизнь, — чего именно они хотят, кроме того, что они хотят новый телевизор вон из того магазина и новые «гуччи» вон из того, и чтобы магазин непременно после этого сгорел?





Эту их программу мы понимаем, какую еще? Справедливость для Джорджа Флойда? Его убийца сидит в СИЗО.





Его убийцу будет судить прокурор, чей сын открыто заявляет, что поддерживает «Антифа». Его будут судить в городе с демократическим мэром и штате с губернатором-членом социал-демократической Демократической земледельческо-лейбористской (sic) партией. Этот мэр заявляет, что беспорядки в Миннеаполисе устроили «белые супрематисты и иностранные агенты с целью дестабилизации региона». Ну да — а Скрипалей отравили сами англичане, а Майдан устроил Госдеп. Это, видимо, на освобождение белых расистов под залог складываются сейчас голливудские знаменитости.





Как-то, знаете, мэр Фрей и прокурор Эллисон не напоминают представителей кровавой расисткой тирании, с которой нет никаких законных способов борьбы — разве только выйти на улицу и ограбить Gucci.





Вот в Гонконге сейчас действительно протестуют против тоталитаризма: против реального уничтожения свобод острова тоталитарным Китаем. И там действительно страшно выходить против Левиафана — однако люди выходят. На Майдане действительно было страшно. На улицы Москвы выйти страшно. А что страшного в том, чтобы громить лавки и бить копов кирпичами, а если, не дай бог, коп в ответ наставит на тебя пистолет — то мэр Нью-Йорка немедленно потребует копа уволить? И дочка мэра — среди протестующих. Если это протест против системы, то что же тогда система?









Они хотят, чтобы в смерти Джорджа Флойда были обвинены все полицейские Миннеаполиса? Все полицейские США? Все богатые? Чтобы все магазины по всей стране от берега до берега — от Verizon и Macy до маленького бара чернокожего Корбоя Баллы, который виноват в том, что всю свою нелегкую карьеру пожарного он сберегал деньги, а не тратил их на наркоту и выпивку, — чтобы все эти негодяи несли солидарную ответственность по этому убийству и их можно было грабить безнаказанно? Чтобы каждый, кто убит или ограблен в ходе этих погромов, считался виноватым в смерти Джоджа Флойда, а любое убийство или грабеж было священной местью возмущенной общественности?





Мне говорят, что где протест, там и погром.





Позвольте не согласиться.





Майдан проходил на Крещатике — это Пятая Авеню, это Пикадилли Киева. Майдан продолжался несколько месяцев. Баррикады стояли возле огромных витрин самых люксовых марок. Покрышки горели возле вывесок Gucci и Hermes.





На Майдане не ограбили ни одной лавки! Хотя я вас уверяю, люди, которые стояли на баррикадах, получали гораздо меньше, чем американские погромщики:





ведь напомню, вслед за Владиславом Иноземцевым, что все эти погромщики получили полтора месяца назад от своих эксплуататоров по чеку на 1200 долларов, а те из них, кто работал и потерял работу, регулярно получают в неделю по чеку на 600 долларов.





Во время Бостонского чаепития американские патриоты скинули за борт 342 ящика с чаем. Как это им не пришло в голову растащить ящики по домам? Ящики принадлежали Ост-Индской компании. Ни одной щепки, принадлежащей соотечественникам, революционеры не тронули. Единственное, что пострадало, был сломанный навесной замок на одном из кораблей. Замену этому замку принесли на утро сами патриоты.





На «женский марш» против Трампа вышли 470 тысяч человек — и никого не грабили. Протестуют в Гонконге — и никого не грабят. (Кстати, вы заметили, что те самые американские знаменитости, которые неустанно обличают расизм и прочее в США, по поводу гонконгских протестов молчок, а то и поддерживают Китай?)





Зато мы знаем, когда и кто грабил. Грабили в Эстонии якобы из-за Бронзового Солдата. Грабили во время российско-грузинской войны, когда «добровольцы» этнически зачистили весь грузинский анклав на территории Южной Осетии, — разумеется, в качестве мести за страшные, но не подтвердившиеся впоследствии зверства грузинских войск. Грабили на Донбассе и в Луганске, и ровно по той же схеме: каждый, кого ограбили и убили, был украинский фашист.





Как убили — так и фашист.





Самое удивительное, конечно, во всей этой истории — это реакция американского политического истеблишмента, губернаторов, в штатах которых происходят погромы, левых — и крупнейших СМИ. Как я уже сказала, это в чистом виде реакция российского МИДа на сбитый «Боинг».





Общий смысл: во-первых, грабежи — дело рук белых супрематистов и иностранных агентов, а во-вторых, протесты оправданы. Ок, ребята, если это грабят перекрасившиеся расисты, то почему не поймаете хоть одного?





Нам всерьез объясняют, что эти прискорбные волнения связаны с тем, что белые расисты считают черных преступниками. Ну конечно! Что надо сделать, чтобы опровергнуть эти гнусные измышления расистов? Конечно, грабить «Гуччи» и «Амазон». Это самое лучшее опровержение.





А можно узнать, зачем, например, грабили синагоги и кошерные магазины и писали на стенах антисемитские лозунги? Неужели это евреи убили Флойда? И кстати, к вопросу о птичках. Не так давно чернокожий антисемит прямо в синагоге зарубил мачете 72-летнего рабби. Как вы думаете, почему евреи после этого не вышли громить Гарлем?





Для того чтобы понять первую, непосредственную, простейшую причину погромов, достаточно посмотреть, где они происходят.





По идее, согласитесь, наиболее нечеловеческое угнетение чернокожих кровавыми белыми эксплуататорами должно происходить в штатах, где правят всякие реднеки. Республиканцы и прочие трампы. Там, по идее, и должны быть самые крупные протесты.





А все почему-то наоброт. Погромы и грабежи происходят в тех городах и штатах, которыми правят демократические политики. Те самые, которые извиняются перед погромщиками.





Ну так что ж вы хотите?





Если перед хулиганом пасовать, то он наглеет. Это черта — общая у хулиганов с некоторыми (не будем показывать пальцем) авторитарными лидерами.





Левые утверждают, что главной причиной высокой бедности и преступности среди чернокожих является институциональный расизм.





Возражу: этой главной причиной является война с бедностью, которую во имя социальной справедливости развязали сами левые и которая в неблагополучных районах разрушает семьи, уничтожает образование, лишает нищих стимула выбираться из нищеты и превращает их в покорный электорат стремительно левеющей Демократической партии, — точно так же, как в России уничтожение рыночной экономики и обнищание населения превратило бюджетников в верных избирателей Путина.









Именно поэтому смешно и постыдно рассматривать эти погромы как «бунт против системы», а погромщиков и даже мирных протестующих приравнивать к тем, кто действительно рискует своей жизнью, выходя на Майдан или на площадь Тяньаньмэнь.





Эти не рискуют почти ничем. Огромная часть системы — на их стороне.





Это все равно что делать героев из Гиркиных и «Моторол».





Чудны твои дела, Господи! Раньше нам про США — что это страна кровавого чистогана, где линчуют негров, — объясняли советские пропагандисты. А теперь это объясняют американские политики и профессора прямо в американских университетах.



