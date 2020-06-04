



“Теперь Россия озабочена экономическими последствиями коронавируса. Путин должен выиграть свой референдум, все это — большие проблемы. В некоторой степени это отвлекает внимание России, и, возможно, именно поэтому выборы в Беларуси были объявлены месяцем ранее — они надеются провести их до тех пор, пока последствия экономического кризиса не станут настолько очевидными, пока коронавирус не убьет больше людей и пока Россия не сможет сосредоточиться. в Беларуси”, — рассказал в интервью радио “Свабода” британский эксперт.





“В последние пару лет, с тех пор как Россия заговорила об экономической конфедерации с Беларусью, есть две возможности. Первая — Россия хочет серьезно подорвать суверенитет Беларуси. Вторая — Россия хочет ограничить возможности Беларуси для маневра на своих собственных условиях, чтобы добиться большей лояльности за меньшие субсидии”, — считает Эндрю Уилсон.









“Я склоняюсь ко второму варианту, потому что я не вижу больших сигналов о том, что Россия хочет смены режима или радикальной интеграции. Они хотят отношений на своих условиях. В частности, большей лояльности во внешней политике. Россия, очевидно, может в какой-то мере поддержать альтернативных кандидатов в качестве предупреждения Лукашенко”, — заявил британский эксперт.



