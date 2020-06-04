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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Политолог: Россия может поддерживать альтернативных кандидатов, чтобы сделать Лукашенко более лояльным

Британский политолог и специалист по Восточной Европе Эндрю Уилсон заявил, что Россия, навряд ли будет открыто вмешиваться в выборы в Беларуси.


“Теперь Россия озабочена экономическими последствиями коронавируса. Путин должен выиграть свой референдум, все это — большие проблемы. В некоторой степени это отвлекает внимание России, и, возможно, именно поэтому выборы в Беларуси были объявлены месяцем ранее — они надеются провести их до тех пор, пока последствия экономического кризиса не станут настолько очевидными, пока коронавирус не убьет больше людей и пока Россия не сможет сосредоточиться. в Беларуси”, — рассказал в интервью радио “Свабода” британский эксперт.

“В последние пару лет, с тех пор как Россия заговорила об экономической конфедерации с Беларусью, есть две возможности. Первая — Россия хочет серьезно подорвать суверенитет Беларуси. Вторая — Россия хочет ограничить возможности Беларуси для маневра на своих собственных условиях, чтобы добиться большей лояльности за меньшие субсидии”, — считает Эндрю Уилсон.


“Я склоняюсь ко второму варианту, потому что я не вижу больших сигналов о том, что Россия хочет смены режима или радикальной интеграции. Они хотят отношений на своих условиях. В частности, большей лояльности во внешней политике. Россия, очевидно, может в какой-то мере поддержать альтернативных кандидатов в качестве предупреждения Лукашенко”, — заявил британский эксперт.
telegraf.by
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