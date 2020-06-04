Лукашенко: Румас хочет заниматься бизнесом, я приветствую!

Сергей Румас / Еврорадио





Как сообщает Телеграм-канал "Пул Первого", Лукашенко рассказал о разговоре с премьер-министром (теперь уже исполняющим обязанности премьера) Сергеем Румасом. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом, — говорил глава государства. — Я приветствую!"





Значит, Румас идёт в остатке. Премьером он был с августа 2018-го, пишет euroradio.fm

"Те, кто не попадет в новое правительство, без работы не останутся, — продолжал Александр Лукашенко. — Они — не враги!"







