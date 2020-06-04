ЦИК не удовлетворил жалобы Виктора Бабарико на Александра Лукашенко

"Мы воспринимаем ЦИК как орган, который беспристрастно относится ко всем, кто выдвигается в кандидаты. В нашем заявлении всё очень подробно изложено. Мы не требуем и не отстаиваем, просто просим разобраться", — объяснил свою позицию Бабарико-младший.





А ЦИК считает, что скриншоты с рассказом о нарушениях и давлении при сборе подписей за Александра Лукашенко, на которые ссылается команда Бабарико, можно было подделать, поэтому доверия им нет. Но по поручению комиссии всё же были проведены проверки на местах. Результат — никаких нарушений не найдено.





"Мы каждые выборы получаем информацию, что кому-то чем-то угрожают, но мы ни разу не видели, что кто-то пострадал", — комментирует сделанную работу сотрудница ЦИК.





"Как вы как человек относитесь к анонимным обращениям?" — спросили на заседании у Эдуарда Бабарико. Центризбирком считает, что и информации от анонимов доверять нельзя. А неанонимных свидетельств в заявлении Виктора Бабарико не было. Соответственно, все приведённые доказательства о нарушениях были отвергнуты.





К тому же, по мнению ЦИК, если аудио- и видеозапись ведётся без согласия записываемого, это нарушает права человека. Такую информацию комиссия рассматривать представляется.





На заседании выступил руководитель инициативной группы Александра Лукашенко Михаил Орда. По его словам все "вбросы" делаются для того, чтобы дискредитировать "уважаемого человека".





Ермошина добавляет: идёт спланированная дискредитация выдвиженца в президенты. Она эмоционально высказывается о том, как неправильно ведёт свою избирательную кампанию Светлана Тихановская, и... забывает, что ЦИК ещё не голосовал по жалобе Виктора Бабарико!





ЦИК немедленно голосует и отклоняет жалобу. Обжаловать решение Центризбиркома в суде невозможно.