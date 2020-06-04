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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глеб Павловский рассказал, почему Лукашенко уволил Совмин

Политтехнолог прокомментировал отставку Совмина Беларуси. По мнению эксперта, таким образом действующий президент решает две задачи накануне выборов.


«Таким образом, Александр Григорьевич старается снизить недовольство своим «вечным президентством». Лукашенко видит скрытые параметры ситуации, контролирует уровень недовольства в истеблишменте, и в «народных низах». Он знает больше, чем показывает на публике. Очевидно, что в Беларуси недовольство достигло высокого уровня. Полагаю, данная отставка показывает, что Лукашенко все это прекрасно понимает», — передает слова Глеба Павловского Интерфакс-Запад.

С другой стороны, таким образом белорусский президент показывает о своей позиции властям России. “»Лукашенко явно показывает России, что твердо стоит на ногах, и, соответственно, является именно тем партнером, с которым Москва привыкла иметь дело», — считает Глеб Павловский.
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