Глеб Павловский рассказал, почему Лукашенко уволил Совмин





«Таким образом, Александр Григорьевич старается снизить недовольство своим «вечным президентством». Лукашенко видит скрытые параметры ситуации, контролирует уровень недовольства в истеблишменте, и в «народных низах». Он знает больше, чем показывает на публике. Очевидно, что в Беларуси недовольство достигло высокого уровня. Полагаю, данная отставка показывает, что Лукашенко все это прекрасно понимает», — передает слова Глеба Павловского Интерфакс-Запад.





С другой стороны, таким образом белорусский президент показывает о своей позиции властям России. “»Лукашенко явно показывает России, что твердо стоит на ногах, и, соответственно, является именно тем партнером, с которым Москва привыкла иметь дело», — считает Глеб Павловский.







