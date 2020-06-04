+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня

Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня – его определит президент Александр Лукашенко.



Вечером 3 июня президент республики Александр Лукашенко отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку.

Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", в четверг у президента будет "кадровый день". Ожидается, что сегодня назовут новый состав белорусского правительства.

"Те, кто не попадет в новое правительство, без работы не останутся. Они - не враги!" - цитирует "Пул первого" главу государства. 
Также из его слов следует, что в Беларусь будет новый премьер-министр.

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!" - сказал Лукашенко о Сергее Румасе.

Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве на минувшей неделе. В среду он провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры.

Белорусский лидер подчеркивал, что революционных кадровых решений не будет. При этом возможных кандидатур на посты в руководстве Совмина он не называл, как и то, будут ли перестановки в министерствах.

Сегодня часть министров должна была присутствовать в Палате представителей, однако никто из них на сессию не явился. Отсутствует и спикер парламента Владимир Андрейченко – один из тех, с кем вчера президент советовался по новым назначениям.

Правительство Сергея Румаса проработало 655 дней – это второй по краткости срок среди всех составов Совмина в истории независимой Беларуси. Впрочем, за это время происходили как перестановки в некоторых министерствах, так и среди вице-премьеров.
Sputnik
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?
Александр Томкович
Заметки члена инициативной групы
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru