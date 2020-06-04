Первый визит за несколько месяцев: премьер Венгрии едет в Беларусь





Встреча состоится во Дворце Независимости в пятницу, визитов такого уровня в республике не было на протяжении долгого времени по причине пандемии коронавируса.





Как сообщает пресс-служа, Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов: Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.





Известно также, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". Не обойдут стороной и ситуацию в регионе и мире, а также подходы к решению наиболее актуальных проблем.





Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь, он станет важным этапом в развитии отношений двух государств.