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Первый визит за несколько месяцев: премьер Венгрии едет в Беларусь

Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.


Встреча состоится во Дворце Независимости в пятницу, визитов такого уровня в республике не было на протяжении долгого времени по причине пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служа, Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов: Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.

Известно также, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". Не обойдут стороной и ситуацию в регионе и мире, а также подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь, он станет важным этапом в развитии отношений двух государств.
Sputnik
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