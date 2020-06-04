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Павел Северинец: Скорее всего будет раскол номенклатуры и бархатная революция

До 70% белорусов готовы выйти на акции протеста. Об этом 3 июня в эфире «Еврорадио» заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец.



Он ссылается на замер среди различных слоев общества, которое проводил вместе с соратниками. Как известно, в нашей стране нет независимых социологических служб. Северинец признает, что их работу нельзя назвать научным исследованием, но она дает реальный срез настроений общества.

По словам Северинца, исследование прошло в более 50 городах Беларуси. Например, в Мядельском районе около 200 человек опросили, говорит политик. 

Павел Северинец считает, что в Беларуси «скорее всего будет раскол номенклатуры» и до «реальной революции» дело может не дойти. Политик заявил, что более вероятен сценарий бархатной революции.

Политик убежден,что «у людей кипит уже». «Белорусы возмущены, они выходили и будут выходить, — говорит Северинец. — Не будет легальных пикетов — будут кормить голубей, голубей не будет, — воробьев. И с этим ничего не поделаешь... Основной смысл пикетов — протест и солидарность».

Политик отмечает, что если в Минске люди готовы к протестам, то в средних городах — к забастовке, а в малых городах — к солидарности.

От редакции: по нашему мнению, Павл Северинец все-таки выдает желаемое за действительное. Но тенденцию обозначил правильно.
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