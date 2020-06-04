







Он ссылается на замер среди различных слоев общества, которое проводил вместе с соратниками. Как известно, в нашей стране нет независимых социологических служб. Северинец признает, что их работу нельзя назвать научным исследованием, но она дает реальный срез настроений общества.





По словам Северинца, исследование прошло в более 50 городах Беларуси. Например, в Мядельском районе около 200 человек опросили, говорит политик.





Павел Северинец считает, что в Беларуси «скорее всего будет раскол номенклатуры» и до «реальной революции» дело может не дойти. Политик заявил, что более вероятен сценарий бархатной революции.





Политик убежден,что «у людей кипит уже». «Белорусы возмущены, они выходили и будут выходить, — говорит Северинец. — Не будет легальных пикетов — будут кормить голубей, голубей не будет, — воробьев. И с этим ничего не поделаешь... Основной смысл пикетов — протест и солидарность».





Политик отмечает, что если в Минске люди готовы к протестам, то в средних городах — к забастовке, а в малых городах — к солидарности.





От редакции: по нашему мнению, Павл Северинец все-таки выдает желаемое за действительное. Но тенденцию обозначил правильно.