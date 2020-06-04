Александр Кабанов. К нему информация поступила от человека, который присутствовал во время обыска. Крупную сумму денег нашли 4 июня, сообщил TUT.BYК нему информация поступила от человека, который присутствовал во время обыска.





— Что это за деньги, мы не знаем. Он занимался бизнесом, у него могла быть такая сумма. Меня другое волнует, что до этого две бригады перерыли весь дом и не нашли ничего. 900 тысяч — не 100 долларов. Это нормальный пакет денег. Кроме того, возникает вопрос, почему во время обыска следственные бригады менялись. Одна приехала, поискала, уехала. Другая приехала, поискала и уехала. Третья приехала, подождала какое-то начальство и только после того, как приехало начальство были обнаружены эти деньги, — сообщил Александр Кабанов.





По словам пресс-секретаря инициативной группы, деньги не были спрятаны в тайниках:





— Часть суммы была обнаружена где-то за диваном, остальное — в открытых местах.





По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.





Около 22.30, как рассказала TUT.BY подруга Тихановского, присутствовавшая на даче, следователи вышли из дома, подписали протоколы, а потом вызвали на обыск еще одного специалиста. Кто он, друзья Тихановского не знают. В час ночи начался второй обыск. На него были вызваны еще три человека в гражданской одежде.





Напомним, 3 июня обыск прошел в офисе блогера в Гомеле.





Обыск на даче Тихановского длится до сих пор.





Как сказано в постановлении на обыск, которое показали друзьям блогера (оно есть в редакции), 3-е управление ГУБОПиК МВД установило, что Сергей Тихановский проживал на даче, а также использовал для работы арендованное помещение в Гомеле.





«По указанным адресам, по имеющейся у 3-го управления ГУБОПиК информации, могут храниться предметы и документы, имеющие значение для расследования указанного уголовного дела», — сказано в постановлении.



