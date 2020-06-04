Фото: протесты против убийства Джорджа Флойда в Афинах (twitter.com/th1an1)

Полиция применила в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ





Об этом сообщает местный телеканал ERT и Reuters.





Полицейские применили в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ.





Демонстранты также подожгли несколько мусорных баков, в результате чего потребовалось вмешательство пожарных.





Во время инцидентов полиция произвела семь арестов.





Марш организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Демонстранты держали плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать".





В акции участвовали несколько тысяч человек из разных левых организаций, а также курды. Полицейские источники оценили число протестующих в более чем три тысычи человек.









Напомним, протесты в США вспыхнули из-за того, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали на слова темнокожего американца, и он умер от удушения.





После этого в американских городах началась волна протестов, которые переросли в беспорядки и мародерство.





Кроме того, протесты вышли за пределы США и распространились на столицу Нидерландов.





Также акции протеста проти убийства Джорджа Флойда прошли в Лондоне.



