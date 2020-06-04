Влияет ли Москва на предвыборную кампанию? Мнение экспертов

Романчук: «Факты будут – ради бога, говорите»





Экономист Ярослав Романчук видит источник версий о «пророссийскости» альтернативных кандидатов в официальных СМИ. А также моделирует ситуацию, допуская гипотетическую возможность, что Кремль заинтересован убрать Лукашенко из власти.

«Если допустить это, то что условно нужно Кремлю? Дестабилизация, дезорганизация, хаос, гражданское столкновение. Они вынуждают власти теми или иными шагами вести себя именно так. И сегодня мы видим – именно власть инициирует это. Значит, внутри структуры власти есть некий силовой, административный, интеллектуальный ресурс, который подсказывает или четко транслирует эту линию. Это же не Бабарико говорит: «Делайте провокации», не Цепкало их делает, не Тихановская или Тихановский. Люди просто собирают подписи, делают все в рамках закона. Если по такой логике судить, то отсутствие диалога – это как раз четкое, сознательное поведение Александра Лукашенко. И он является, на мой взгляд, единственным на сегодня сторонником или проводником такого сценария.





Факты будут, которые Лукашенко озвучит по поводу Бабарико, Цепкало, Тихановского, – ради бога, говорите, я за правду, правду и только правду. Но львиная доля лжи идет только со стороны официальных СМИ, официальных лиц, статистики, интерпретаций. То у нас через границу кто-то прорывается, потом не находят никого. В 2010 году сколько было лжи вылито, в том числе на меня, я это сам на себе испытал».





Сейчас, подчеркивает Романчук, он не видит источниками лжи тех людей, которые хотят быть вторым президентом Республики Беларусь.

Класковский: «Беларусь рискует завязнуть навсегда в числе беднейших стран Европы»

«Конспирология – вещь неблагодарная, – говорит политический обозреватель Александр Класковский, комментируя версии о том, что за Бабарико и за Тихановским стоит Москва. – Но в любом случае очевидно, что свежие фигуры все равно отражают проблемы, которые существуют и обостряются внутри белорусского общества: недовольство нынешней властью и запрос на альтернативу. Кто бы это ни был – для массы даже все равно кто – главное, чтобы была яркая, харизматичная альтернатива, лично смелый человек, который готов бросать перчатку режиму».





Второй момент относительно «российского фактора» – то, что отношения сейчас скверные, и сам Лукашенко их обострил в последние месяцы, бросая камни в кремлевский «огород». В частности, и тем, что провел парад 9 Мая, как многие считают, в пику Путину. «По крайней мере, это наверняка Путина задело». И нет перспектив, что отношения улучшатся. Противоречия очень сильны, Москва, в частности, не настроена давать какие-то льготы о нергоресурсам.





«Допустим, Лукашенко «оформит» себе очередной пятилетний срок правления, но что он будет делать с экономикой, которая и так уже входила в стагнацию, а теперь в связи с пандемией просядет капитально? Если другие страны, где динамичная рыночная экономика, имеют шансы быстрее восстановиться, то Беларусь с ее отсталой, полуфеодальной системой хозяйствования и управления экономикой рискует завязнуть навсегда в числе беднейших стран Европы, оказаться на задворках развитого мира. Вот это главный вызов для Лукашенко. А Россия будет ждать, у нее дорожные карты остаются припрятанными в рукаве, и когда здесь станет совсем худо с экономикой, они могут снова взять за горло белорусское руководство и потребовать больших уступок за экономическую помощь», – прогнозирует Класковский.

Усов: «Исключаю появление «зеленых человечков» в Беларуси»

К сожалению, от России можно ожидать только деструктивного воздействия, утверждает доктор политических наук Павел Усов.

«Она может использовать сложную ситуацию в Беларуси для вмешательства. Возможно, будут попытки разного рода провокаций. Однако пока мы наблюдаем вялую реакцию относительно событий в Беларуси. Слишком много проблем в самой России. Понятно, что единственная цель – это ослабить Лукашенко, вынудить его пойти на интеграционные уступки. Конечно, я исключаю появление «зеленых человечков» в Беларуси. Москва не заинтересована в крайней дестабилизации ситуации в Беларуси, так как находится в глубоком кризисе, поэтому будет использовать традиционные методы психологического и информационного давления».



