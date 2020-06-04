Под Мозырем идет обыск у фермера, которого снимал Тихановский





Утром фермер Александр Сираш рассказал правозащтному центру «Весна» , что произошло. По его словам, много сотрудников правоохранительных органов ворвались в его дом ночью и начали обыск. Все переворачивают вверх ногами.









Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автор YouTube-канала «Мозырь для жизни. Друг Цуканова, который пришел поддержать Александра в суде и встретился с ним после освобождения в СИЗО, также был задержан.



