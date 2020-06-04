Под Мозырем идет обыск у фермера, которого снимал Тихановский
Ночью в селе Прудок Мозырского района сотрудники правоохранительных органов ворвались на ферму, где Сергей Тихановский записывал юмористическое «Интервью прикорытников».
Утром фермер Александр Сираш рассказал правозащтному центру «Весна», что произошло. По его словам, много сотрудников правоохранительных органов ворвались в его дом ночью и начали обыск. Все переворачивают вверх ногами.
Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автор YouTube-канала «Мозырь для жизни. Друг Цуканова, который пришел поддержать Александра в суде и встретился с ним после освобождения в СИЗО, также был задержан.
09:23 04/06/2020
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