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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Премьер “несбывшихся надежд”

Полагаю, главная причина отставки правительства – это подозрение в возможной нелояльности Румаса.

Премьер “несбывшихся надежд”
Даже если нет никаких доказательств или признаков этой “нелояльности” – достаточно намека, или просто “потенциальной”, гипотетической неверности. Достаточно заданного себе вопроса – “а как он поведет во время Х?”. Ведь ответ на этот вопрос не выглядит однозначным.

Как мне рассказывали, Румас уже три раза подавал прошение об отставке. Правда или нет, неизвестно. Но это та информация, в которую нетрудно поверить, ведь она как раз кажется очень реалистичной. Отношения у Лукашенко и Румаса не сложились давно, и это было видно даже по скупым кадрам официальной хроники.

Ну и плюс еще два мотива. Лукашенко хочет привлечь к себе внимание, в тот момент, когда все обсуждают альтернативных кандидатов, а его заявления и действия уже, как выглядит, никого ни интересуют. Во-вторых, действующий руководитель хочет убедить хоть кого-то, что он способен на перемены, что он слышит неудовлетворенность и отчаяние народа, и готов как-то на это реагировать.

Ну а Румас видно, войдет в историю как премьер “несбывшихся надежд”, премьер, который не стал реформатором (он и не мог, но этого от него почему-то ждали), не оправдал вложенные на него со всех сторон ожидания.

От редакции. Мы, в свою очередь напомним, что как только были объявлены президентские выборы, в интернете начался сбор подписей под обращением к Румасу, чтобы он баллотировался на пост президента. Для Александра Лукашенко, как известно, это команда "фас".


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