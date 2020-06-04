Сергей Тихановский: что известно о его бизнесах

Первое широко известное упоминание о Тихановском в массмедиа — это статья портала onliner.by о том, что этот бизнесмен купил «антикварный» кирпичный дом в деревне, где похоронен святой Иоанн Кормянский. Сергей хотел создать агроусадьбу, чтобы в том числе принимать там паломников, но ничего не вышло...





В той статье упоминалось, что бизнес Тихановского — студия, которая делает рекламные ролики. Гиперссылка ведет на сайт студии «Компас». На сайте указаны адреса офисов в Киеве, Москве, Минске и Гомеле (Тихановский — гомельчанин).





Московский адрес совпадает с юрадресом компании «Компас Продакшн», которая была зарегистрирована в 2009 году. Данные российских реестров показывают, что основной вид деятельности фирмы — реклама. Среди дополнительных видов: деятельность в области телевизионного вещания, фотографии, а также в области производства кино- и видеофильмов, телевизионных программ и т. д.





В судебных процессах компания не замечена. За исключением одного случая, когда государственный пенсионный фонд взыскал с компании штраф «за нарушение сроков представления индивидуальных сведений персонифицированного учета за апрель 2018 года». Сумма небольшая — 1,5 тыс. российских рублей (около 52 белорусских рублей). Данные Росстата гласят, что на конец 2017 года сумма оборотных активов компании составила около 13,2 млн российских рублей, или примерно 457 тыс. белорусских.





Доля Тихановского в фирме — 50%. Такая же — у его партнера Павла Пунтуса, о котором известно намного больше, чем о блогере. Он тоже из Гомеля. В юности успел поработать в торговле, столяром на заводе. Затем была стремительная карьера на гомельском телевидении, где он за несколько лет дошел до поста главного режиссера. В 2005 году Пунтус открыл студию видеопродакшена. Кстати, юрлицо до сих пор действующее. ОДО «Студия Компас» зарегистрировано в Гомеле.





В 2008 году Пунтус решил покорять Москву, где вскоре и была основана упомянутая фирма «Компас Продакшн» совместно с Тихановским. В одном из своих интервью Павел Пунтус не называет фамилии партнера, но явно намекает на него:





Но в итоге у нас разошлись взгляды с моим компаньоном. Оказалось, что дружить и делать бизнес вместе — это разные вещи. Это ни для кого не секрет.





Российский налоговый реестр утверждает, что Пунтус до сих пор является гендиректором фирмы «Компас Продакшн». Но в интернете есть резюме Павла, где отмечено, что он ушел с этого поста в 2011 году. Тогда же была зарегистрирована его собственная фирма «ПП-продакшн», которая была переименована несколько лет назад (новое название — «Топот»). Не совсем ясно, к тролирует ли сейчас студию «Компас» только Тихановский либо в бизнесе продолжает участвовать и Пунтус.





В 1997 году Тихановский открывал ИП в Гомеле, которое закрыл в 1998-м. В 2005 году он вновь зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Также на Тихановского зарегистрировано доменное имя сайта рекламного агентства «Прайм Тайм». В белорусском госрегистре юрлиц сказано, что компания «Прайм Тайм» зарегистрирована Гомельским горисполкомом в декабре 2007 года, но 24 декабря 2019-го регистрирующий орган решил ее ликвидировать. А права Тихановского на доменное имя истекают в сентябре 2020 года.





Судя по сайту студии «Компас», фирма снимала ролики для различных компаний в Беларуси и России, в том числе для девелоперской фирмы «А101», которая связана с Михаилом Гуцериевым. В роликах снимались известные личности из обеих стран — например, российский актер Дмитрий Нагиев и белорусская телеведущая Виктория Сенкевич.





Редакция Office Life обратилась за комментарием к Павлу Пунтусу. Он лишь подтвердил, что уже не работает с Сергеем Тихановским и добавил:





- Мне нечего вам сказать.





Напомним, что сейчас Сергей Тихановский находится на Володарке, а по всей стране идет отлов его команды.







