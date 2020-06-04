Граждане Беларуси стоят в очередях, чтобы отдать подписи за оппозиционных режиму Александра Лукашенко кандидатов на президентских выборах, которые назначены на 9 августа. Десятки тысяч людей вышли на улицы в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Слуцке, в десятке районных центров. Такого в истории Беларуси еще не было.





Люди высказывают недовольство тем, что президент Лукашенко игнорирует эпидемию коронавируса, не оказывает действенной помощи бизнесу. В выборах неожиданно для власти решили участвовать люди из правящей элиты: экс-дипломат Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико. Лозунг кампании не допущенного к выборам популярного блогера Сергея Тихановского и ставшей вместо него кандидатом его жены Светланы: "Стоп таракан!" Другой популярный лозунг: "Лукашенко страшнее коронавируса!"





Президент Беларуси Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком угрожал репрессиями организаторам "майданчиков": "Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет". Уже арестованы Сергей Тихановский и оппозиционер Николай Статкевич. До полусотни человек было задержано. 3 июня Александр Лукашенко начал проводить консультации по обновлению своего правительства.





К чему приведет массовый протест на выборах в Беларуси? Обсуждают журналист Михаил Соколов, экономист и политолог Дмитрий Болкунец, экономист Ярослав Романчук.





Михаил Соколов: Что стало все-таки причиной того, что люди в массе пошли, просто тысячами на эти пикеты по сбору подписей? Такое впечатление, что Лукашенко стал для них страшнее коронавируса.





Дмитрий Болкунец: Я думаю, что выборы всегда привлекают большой интерес граждан. В этот раз, мне кажется, что белорусские выборы, по мнению многих аналитиков, я тоже это отмечаю, – наверное, самые интересные выборы с 1994 года. И вызвано это многими причинами. Во-первых, это накопленная усталость от первого президента Беларуси Александра Лукашенко. Он 26 лет, я напомню, находится у власти, он считает, что он не успел провести все реформы в стране, еще просит дать ему пять лет – может быть, закончу. Он много обещал людям хороших поблажек, зарплату высокую и так далее, 500 долларов уже 20-й год не может достигнуть, каждый раз находятся какие-то причины. Но в этот раз, я думаю, добила ситуацию тяжелая экономическая ситуация в стране, безусловно, коронавирус.





- А что с коронавирусом, какова информация? Говорят даже о таком шведско-белорусском опыте непризнания пандемии.





Дмитрий Болкунец: Александр Лукашенко первое время говорил, что никакого коронавируса нет – это теория заговора всемирного. Видимо, какие-то у него специфические знания были по этому поводу. Он вообще говорил, что это психоз. Хотя, как мы знаем, психоз имеет совершенно другого характера симптомы. В данном случае Александр Лукашенко пытался каким-то образом успокаивать в первое время население, не верил в эту историю, но в последнее время он, видимо, осознал всю проблему коронавируса, последствия его для Беларуси, для белорусской экономики, самое главное, для населения. Потому что несмотря на все заявления Лукашенко, население очень трепетно начало относиться к своему здоровью, начало заниматься защитой себя, близких. Лукашенко, я помню, школьные каникулы отменил, но в итоге 40–50% родителей своих школьников не отправили обратно за парты, они посчитали необходимым дома обучать.









- Официально карантин не объявлялся вообще?





Дмитрий Болкунец: Нет, не объявлялся. Более того, мы знаем, многие спортивные мероприятия проводились в республике, парад провели. Кстати говоря, мне кажется, очень важный был маркер отношения населения к Александру Лукашенко и его отношения к коронавирусу – это парад Победы. На него пришло, по официальным данным, 15 тысяч человек, что было в 20 раз меньше, чем в прошлые годы. Это был самый малопосещаемый парад в истории Беларуси, никогда такого не было. Мне кажется, очень серьезно подорвало репутацию Александра Лукашенко в обществе. Надо было показать не только населению, но и Владимиру Путину, что он единственный наследник Великой Победы. Лукашенко накануне 9 мая всем рассказывал, что его парад будут показывать все российские телеканалы. Ни один не показал.





- В общем, отношения с Путиным он как-то обострил. И так не очень простые, скажем так.





Дмитрий Болкунец: Я думаю, поезд этот уехал 8 декабря прошлого года, когда все ожидали подписания дорожных карт по углублению интеграции, но этого не состоялось. Наверное, главной проблемой стала 31-я дорожная карта, которую никто не видел, но про которую все говорят. Речь шла о создании некоей конфедерации в рамках союзного договора. Чтобы было реализовано, необходимо принять в том числе конституционные акты и так далее. Но этого не произошло. Поэтому 1 июля в России будет изменение Конституции. Но это уже внутрироссийское дело.





Видимо, тот план, который заранее предполагался, я думаю, что Александр Лукашенко обсуждал этот план действительно, но в последний момент он соскочил и не захотел идти по пути, который ему предлагали. Поэтому дальше мы наблюдаем все эти истории с нефтью и так далее. Это, конечно, бьет по репутации Александра Лукашенко в том числе, и по экономике, и по имиджу Беларуси.





Вообще в России и в мире, я думаю, сложилось такое стойкое ощущение, что Александр Лукашенко стал недоговороспособным политиком, поэтому белорусское общество это все чувствует. Эти митинги, пикеты, когда люди выходят, стоят в километровых очередях по несколько часов за альтернативных кандидатов, они как раз, мне кажется, вызваны тем, что общество понимает, что пора менять руководителя, потому что он тормозит сегодня развитие страны. Люди устали от этого, они ждут каких-то перемен. Лукашенко, конечно, ощущает, что его время подходит к концу, но он не хочет уходить, он привык уже к насиженному месту. 18 резиденций у человека, вертолеты, самолеты и так далее. Я бы сказал, что самый обеспеченный пенсионер Беларуси на сегодняшний день. Ему 66 лет в этом году исполняется, поэтому у него все прекрасно. Уходить он не собирается, поэтому он пытается в шестой раз взойти на престол.





- Ярослав, что вы скажете об этой ситуации? Была ли для вас, как для политика, который, кстати, баллотировался на президентских выборах когда-то, неожиданной ситуация, когда выплеснулась энергия людей буквально на стадии сбора подписей?





Ярослав Романчук: На самом деле это не столько экономика, не столько политика – это просто человеческое достоинство. Это достало, это ложь, которая льется из экранов телевизора. Совершенно справедливо многие сравнивают ситуацию сегодня с ситуацией 1986 года, когда взорвался Чернобыль, когда мы на самом деле не знаем, сколько заболело, сколько умерло, какова ситуация в стране. Те цифры, которые мы видим, они нарушают все законы математики, которые существуют. На самом деле люди, видя такое наплевательское отношение к себе, они, конечно, пошли в очереди.





Лукашенко, на мой взгляд, превратился в своего бывшего оппонента 1994 года Вячеслава Кебича, который тоже был последним из советских руководителей, который оставался у руля независимой страны. Люди просто хотели какое-то новое лицо. Эта ситуация усугубилась коронавирусом, развалами, совершенно вопиющими брешами в системе образования, системе здравоохранения.





Вы называли цифру 40%, я знаю по Минску, 70–80% школьников не ходило в школу, у меня самого сын первоклассник, он тоже не ходил. Система здравоохранения, которая погрязла в коррупции, тоже не сработала. Еще один фактор, который очень важен: никогда еще отношения между Беларусью и Россией не были такими плохими. Это дно, которое пробивается каждый день. То Россия блокирует импорт бензина из Беларуси, то белорусское правительство требует перевода счетов в белорусские предприятия из российских банков, работающих в Беларуси. Информационная кампания идет, тотальное недоверие. Беларусь предпочитает бензин покупать из США, Саудовской Аравии, Норвегии, только не из России. То есть ни одна из интеграционных вещей не сработала. Плюс накопление инвестиционных ошибок.





Люди хотели бы чисто справедливости, чтобы врачам подняли зарплату за такой тяжелый труд – а мы видим миллиардные проекты, которые реализуются за счет китайских кредитов, китайских гарантий. Буквально не успел пройти скандал со Светлогорским целлюлозно-бумажным комбинатом, куда было вложено почти миллиард долларов, он так и не заработал, как Беларусь проанонсировала еще один миллиардный проект по изготовлению аминокислот опять с китайцами, опять госгарантии, и опять большие прожекты.









Болтология просто надоела. Правительства не существует по сути дела, сверхцентрализация. Вокруг него нет ни одного человека, который способен был бы ему сказать – король-то голый. Идет просто моральная деградация власти. Получается, что Лукашенко ни с Западом, ни с Россией, ни с народом, ни с предпринимательством, он в кругу тех 0,1% населения, 10–15 тысяч миллионеров, которые живут очень комфортно среди других.





- Очень вовремя заговорили о правительстве. Я сейчас вижу ленту новостей: Александр Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку. Что случилось с господином Сергеем Румасом, за что он страдает?





Дмитрий Болкунец: Это было совершенно ожидаемо. Ярослав Романчук тоже знает прекрасно, за что Сергея Николаевича отправили в отставку. Лукашенко давно обещал, что он отправит в отставку Румаса, сегодня он проводил очередное совещание, решил отправить, поменять коней на переправе.





- Они с утра говорили, собрались какие-то начальники, о реорганизации правительства, а не об отставке.





Дмитрий Болкунец: Он пугал этим еще с прошлой осени. У Лукашенко была некоторая зависть к тому, что у Румаса по некоторым оценкам рейтинг доверия, репутация чуть выше была. Мне кажется, сейчас Лукашенко пытается наверстать, какие-то очки добавить политические, пытаясь найти какую-то фигуру, которой поверит общество, как-то на этом фоне его рейтинг вырастет. Мне кажется, тот уровень поддержки, который имеет Александр Лукашенко в обществе, он настолько низкий, что ему ничего не поможет. Кого бы он ни поставил во главе правительства, надо понимать, что в Беларуси глава правительства ни за что не отвечает, его роль очень минимальна, какие-то технические задачи решает.





- То есть вроде российского Мишустина?





Дмитрий Болкунец: У Мишустина больше полномочий, я бы сказал. Я напомню такой эпизод, когда Россия и Беларусь закрывали границу, это было в конце марта, Лукашенко очень обиделся на Мишустина, в одном из эфиров он сказал: "Как это так, премьер-министр решает такие вопросы? Это вообще уровень президента. Я буду президенту звонить жаловаться". Он не позвонил – его не связывали долгое время, связи не было, говорят. Я думаю, что сейчас Лукашенко будет пытаться искать возможности для того, чтобы наверстать или вернуть какое-то доверие со стороны общества. Мне кажется, Рубикон уже пройден, общество устало действительно от него. Сейчас новый мем появился – "3%". На белорусских сайтах популярных начали проводить опросы социологические, практически везде Лукашенко получал от 3 до 6%. В итоге вчера Министерство информации запретило белорусским сайтам проводить опросы и узнавать у населения рейтинг Александра Лукашенко. Штрафы не только медиаресурсам, но и физическим лицам, если кто-то захочет провести у себя в фейсбуке или где-нибудь в социальной сети опрос, ему якобы штраф тоже грозить будет.





- Вообще они нервно как-то реагируют. В мае рейтинг доверия россиян к Путину в открытом опросе по данным Левады опустился с 28 в апреле до 25. А что с рейтингами Лукашенко? Утечки же бывают, какие-то секретные опросы, спецслужбы и так далее. Что-то можно сейчас казать?





Дмитрий Болкунец: Я видел данные опросов апрельских, рейтинг Лукашенко был от 12 до 15%. Я думаю, что рейтинг в принципе коррелирует с теми данными, которые получены сейчас были на крупнейших онлайн-ресурсах белорусских, где рейтинг Лукашенко был 6–7%. При этом один из его конкурентов, который заявил о желании участвовать в президентских выборах, имеет около 55% поддержки – Бобарико. Он очень быстро пошел вверх. Я думаю, что это связано как раз с запросом общества на перемены. Почему люди стоят в очередях за Светлану Тихановскую, которую никто в республике не знает? Они стоят за перемены. Это антирейтинг Лукашенко. Эти километровые очереди, которые накапливаются не только в Минске, 25 городов на выходных.





Лукашенко забеспокоился, он даже поручил мэру города Минска прекратить все эти столпотворения возле Центрального рынка, потому что людям мешают продукты покупать. Хорошо, давайте в спальный район пойдем, там будет та же самая история, люди пойдут и туда стоять в очереди для того, чтобы подписаться. Даже родился такой мем, даже не мем, а такая теория, что таким образом граждане ногами голосуют против Александра Лукашенко, таким образом прощаются с его эпохой.



