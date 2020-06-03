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Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Президент Беларуси решил отправить действующий состав правительства в отставку.


Александр Лукашенко уже подписал соответствующий указ.

В среду, 3 июня, предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании Лукашенко.

Напомним, что белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020.

Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.
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