



Прежде всего дипломаты отметили всевозможные шаги, свидетельствующие о потеплении в отношениях между Беларусью и Западом. Они перечисляют: "Подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС и увеличение финансовой поддержки со стороны ЕС в два раза; решение о возобновлении отношений с США на уровне послов, визит госсекретаря США в Минск и первая поставка американской нефти; активизация политического диалога с ЕС и с его государствами-членами на двусторонней основе (в частности, визиты на уровне президентов или премьер-министров в страны ЕС) или в рамках Восточного партнерства; торговый диалог с Великобританией; а также открытость ЕИБ и ЕБРР к переговорам о предоставлении кредитов", передает "Еврорадио"





После этого дипломаты призывают официальный Минск принять меры для "проведения безопасных, мирных, свободных и честных выборов и обеспечения основных свобод".





Они рассчитывают, что белорусские власти официально пригласят на выборы наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Также они настоятельно призывают власти Беларуси "продемонстрировать на деле свою готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций, содержащихся в предыдущих отчетах о наблюдении за выборами, подготовленных БДИПЧ/ОБСЕ".









Упоминают дипломаты и о том, что избирательная кампания проходит в условиях пандемии COVID-19. В связи с этим официальному Минску рекомендуется выполнить рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физическому дистанционированию, чтобы свести к минимуму угрозу коронавируса.





Традиционно дипломаты призывают к формированию плюралистичного состава избирательных комиссий, что повысит доверие к избирательным органам.





Нашли в обращении место и упоминания о недавних задержаниях на избирательных пикетах: "Свобода СМИ и право на мирные собрания являются важнейшими условиями легитимности выборов. Журналисты должны иметь возможность свободно и беспрепятственно освещать события. Гражданам должна быть предоставлена возможность мирно высказывать свое мнение. В этой связи мы также обеспокоены недавними задержаниями мирных демонстрантов и арестами журналистов".





Дипломаты подчеркивают, что процесс выборов в Беларуси будет влиять на международные отношения. "Безопасные, мирные, свободные и честные выборы, которые не подверглись злонамеренному внешнему влиянию и обеспечивают основные свободы, будут способствовать демократическому развитию Беларуси, укреплению ее суверенитета и независимости, проложат путь к более тесному сотрудничеству с нашими странами и экономическому процветанию белорусского народа", — говорится в совместном заявлении.