Претендент в президенты Юрий Губаревич не собирается сдавать подписи на регистрацию кандидатом в президенты. Впрочем, и сбор подписей не ведется: идет информационная кампания. Буквально сегодня политик провел под Минздравом пикет в рамках своей предвыборной кампании.





Юрий Губаревич поделился с «Белорусским партизаном» своими впечатлениями от президентской кампании и возможными сценариями развития ситуации в стране.





- Кампания идет хорошо, сбор подписей не ведется: я с самого начала декларировал, что не собираюсь направлять сборщиков подписей по квартирам, а буду заниматься только выставлением пикетов – информационный, тематических. Что и делаю: буквально сегодня провел очередной пикет, посвященный коронавирусу, как раз напротив входа в Министерство здравоохранения в Минске.





- Как оцениваете настроения в обществе?





- Невозможно не заметить народное возмущение и движение протестных настроений. Люди демонстративно приходят на пикеты альтернативных претендентов в президенты как к открытым соперникам Александра Лукашенко и демонстрируют им свою поддержку. Это свидетельствует о кризисе доверия к существующей системе и лично Александру Лукашенко. Я уверен, что его рейтинг сейчас приближается к минимальным единицам. Люди требуют перемен.





- В разгар эпидемии коронавируса избиратели, рискуя своим здоровьем и даже жизнями, идут и подписываются за альтернативных претендентов. Лукашенко страшнее за убийственный вирус?





- Люди понимают, что коронавирус все-таки можно победить. Опыт других стран показывает, что коронавирус – явление временное, а Лукашенко затянулся на долгих 26 лет. И ни конца ни краю его жажды власти не видно. Выбирая между риском заразиться болезнью или получить еще на 5 лет президента, который всем надоел, люди выбирают первое – готовы рискнуть, продемонстрировать свой протест, но не согласны, чтобы очередные пять лет у них были украдены.





- Тройка претендентов «праймериз»: вы, Ковалькова, Козлов - подписи не собираете. Существует ли общая стратегия дальнейшей президентской кампании у всех троих?





- Наше базовое требование – выборы во время эпидемии коронавируса проводить нельзя. Их необходимо перенести на время после эпидемии: самый оптимистический прогноз – конец года. А с 6 ноября, согласно Конституции, Александр Лукашенко теряет свои полномочия, а руководство страной переход к премьер-министру. Для общества, для страны такой сценарий стал бы наилучшим выходом: и Лукашенко смог бы уйти спокойно, без обострения внутриполитической обстановки, а сбор подписей (претенденты заявляют о десятках тысяч собранных подписей) – это распространение болезни. Сегодня мы не имеем правдивой и полной информации Минздрава относительно эпидемиологической ситуации в стране, поэтому можно только догадываться о влиянии подписной кампании на распространение коронавируса. Это изначальное наше требование, и оно остается в силе.









Но мы видим, что сегодня власти не готовы отказаться от проведения выборов. Поэтому на втором этапе мы сконцентрируемся на массовом активном наблюдении. Опять-таки, падение рейтинга действующего руководителя дает надежду, что в этот раз большое количество людей, которые после стояния в очередях на пикетах, найдет в себе силы и возможности прийти на избирательные участки в качестве наблюдателей, они сумеют переломить ситуацию, вынудят комиссии действовать по закону и реально считать голоса.





- К какому сценарию президентской кампании следует готовиться, если исходить из реакции Лукашенко на сбор подписей?





- Лукашенко будет удерживать власть любыми способами, даже антизаконными, не остановится даже перед подавлением массовых протестов. Но ход развития кампании зависит от белорусского общества. Сигналы, которые идут от сторонников перемен к руководству страны, не остаются без внимания ни чиновничьего аппарата, ни силового блока: все мы чьи-то соседи, друзья, знакомые. Если в обществе достигнут консенсус относительно неизбежности перемен и ухода Александра Лукашенко, то не найдется никого, кто станет сознательно или по зову сердца его защищать. В том числе – и в силовых структурах, и в чиновничьем аппарате, и в избирательных комиссиях.





- Кто из нынешних претендентов вызывает у вас наибольшую симпатию? За кого бы проголосовали вы?





- Сейчас мне сложно назвать такую кандидатуру. О себе говорить не буду – моей кампании осталось две с половиной недели. Посмотрим, кто останется в бюллетенях для голосования. У Центризбиркома и у Лукашенко есть все возможности сформировать список своих соперников, и скорее всего, сильным и не подконтрольным претендентам будет отказано в регистрации.





Буду делать свой выбор, исходя из программных заявлений и отношения претендентов к основным ценностям: независимости, экономической самостоятельности, развития белорусского языка и культуры, демократии, прав человека.



