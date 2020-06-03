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Еще одна страна высказалась против возвращения России в G7

Глава немецкого МИД Хайко Маас прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа привлечь к "семерке" и другие страны.

Иллюстрация REUTERS 

В Германии выступили против присоединения России к «Большой семерке», поскольку оснований для такого возврата до сих пор нет. Такое мнение выразил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет DW

Он напомнил, что РФ исключили из международного клуба из-за аннексии украинского Крыма, и основания для этого решения остаются неизменными.

«Российское руководство должно положить конец этой ситуации», – пояснил Зайберт. Вместе с тем глава немецкого МИД Хайко Маас прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа привлечь к «семерке» и другие страны.

«У меня есть большие сомнения, есть ли смысл создавать еще один промежуточный формат», – сказал дипломат. 


Ранее против возвращения России высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Россию исключили из «Большой семерки» после того, как она вторглась в Крым. Из-за ее постоянного неуважения и нарушения международных правил и норм она остается за пределами «семерки» и будет там оставаться», – напомнил он на днях.  

«Большая семерка» включает Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. При этом председательство ежегодно меняется среди стран-членов. ЕС также является участником. 

Напомним, Трамп отложил саммит G7 к осени и допустил, что пригласит на встречу Россию, а также лидеров ряда других стран, чтобы расширить клуб, который он назвал "очень устаревшим". Трамп добавил, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии, Южной Кореи на встрече в сентябре или, возможно, уже после президентских выборов, которые в США пройдут в ноябре.
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