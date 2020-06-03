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Беларусы начали отказываться от своих подписей за Лукашенко, которые поставили под принуждением

Двое жителей Могилева – Гарбузова О.М. и Никитенок А.В. – решили отозвать свои подписи за действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
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По их словам, подписи они поставили по принуждению, рассказывает правозащитный центр «Весна».
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По словам могилевчан, 26 мая к ним в комнаты пришли работники общежития, в котором они живут, с требованием поставить подпись за выдвижение в качестве кандидата в президенты Александра Лукашенко. Гарбузова говорит, что подписалась из-за страха потерять общежитие. «Мне пришлось подписаться. Я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу за счет того, что там ведутся ремонтные работы», - объяснила она. Но после пожалела о своем поступке и решила отозвать свою подпись. «Вся семья хочет жить в цивилизованной и нормальной стране, в которой власть не имеет права угнетать свой народ», - говорит женщина.

Похожая ситуация возникла у другого жильца общежития – Никитенка.

«…Пришла вахтер и требовала поставить подпись за А.Г. Лукашенко. В вынужденном образе я должен [был] подписаться. Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за данного кандидата», — говорит мужчина.

Свои заявления могилевчане направили 2 июня в комиссию по выборам Президента РБ Ленинского района Могилева.
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