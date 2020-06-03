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На даче Сергея Тихановского под Гомелем и в его офисе проходит обыск

На даче Сергея Тихановского под Гомелем проходит обыск. Об этом TUT.BYрассказала супруга блогера Светлана Тихановская.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как рассказала Светлана, обыск проходит на семейной даче, куда Сергей Тихановский часто приезжал отдохнуть. Сегодня утром маме блогера, которая сейчас находится со Светланой в Минске, позвонили следователи и попросили приехать на дачу, которая находится менее чем в 30 километрах от Гомеля.

— Мама объяснила, что она в Минске. Они сказали, что если не приедет, выдадут постановление на взлом двери. Я им сказала, чтобы приехали за ней, зачем же дверь ломать. За мамой приехали девушка-следователь и водитель, забрали ее на дачу. Там сейчас и проходит обыск. У мамы сердце больное, наши друзья приехали ее туда поддержать. Сергей на даче проводил много времени: отдыхал, на природу ездил, — рассказывает Светлана.

Обыск проходит в рамках расследования уголовного дела по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Сергей Тихановский задержан по ней в качестве подозреваемого. До дачи обыск прошел в его гомельском офисе, где, как сообщили TUT.BY друзья Тихановского, взломали дверь.

Как сказано в постановлении на обыск, которое показали друзьям блогера (оно есть в редакции), 3-е управление ГУБОПиК МВД установило, что Сергей Тихановский проживал на даче, а также использовал для работы арендованное помещение в Гомеле.

«По указанным адресам, по имеющейся у 3-го управления ГУБОПиК информации, могут храниться предметы и документы, имеющие значение для расследования указанного уголовного дела», — сказано в постановлении.

— Мы находимся на даче, следователи проводят обыск, ищут тут технику разную. Я когда работала с Сергеем у него для съемочной группы были рации, их раздавали всем на съемочной площадке. Вот их нашли и изъяли, уверена, что сейчас еще диски заберут, которые на съемках использовали. Игорь, друг Сергея, который тоже находится здесь, сказал, что нашли и пневматику. Но я сама не видела, не знаю, — рассказала TUT.BY подруга Тихановского.


Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.
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