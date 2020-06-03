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Дипломаты определились с тем, когда в Минск прибудет новый посол США в Беларуси

Эту информацию подтвердила временный поверенный в делах США Дженифер Мур.


Прибытие в Минск посла США в нашу страну ожидается уже текущим летом. Об этом, как передает БелТА, сообщила Дженифер Мур

Отметим, что представители Беларуси и США в этом году выступали с заявлениями о намерении обменяться послами, а американская сторона искала место под строительство своего официального представительства в нашей стране. Также известно, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла является заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Именно ее имя озвучивал ранее президент США Дональд Трамп. До этого она занимала должности заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и Украине. Госпожа Джули Фишер может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года.
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