



Прибытие в Минск посла США в нашу страну ожидается уже текущим летом. Об этом, как передает БелТА , сообщила Дженифер Мур





Отметим, что представители Беларуси и США в этом году выступали с заявлениями о намерении обменяться послами, а американская сторона искала место под строительство своего официального представительства в нашей стране. Также известно, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла является заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Именно ее имя озвучивал ранее президент США Дональд Трамп. До этого она занимала должности заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и Украине. Госпожа Джули Фишер может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года.