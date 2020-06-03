



Текст заявление опубликован на официальном сайте партии. Это уже третье заявление, которое в связи с выборами подают на действующего президента в ЦИК. Кроме того, ОГП пожаловалась и в Генеральную прокуратуру, пишет the-village.me





Авторы заявления утверждают, что в Гродно была организована провокация против членов инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, а Лукашенко были известны детали этого мероприятия заранее — он о них проговорился за несколько часов до задержания во время выступления на тракторном заводе. В качестве доказательства того, что это была провокация, авторы заявления ссылаются на «многочисленные видеосвидетельства» и утверждают, что «члены инициативной группы Светланы Тихановской, в том числе Сергей Тихановский, не проявляли агрессии к кому-либо, а провокация была организована с участием людей в форме сотрудников милиции».





В связи с этим от ЦИК они требуют:





объявить Александру Лукашенко предупреждения: за использование служебных полномочий в рабочее время в целях предвыборной агитации, примером которой было его выступление на тракторном заводе; за организацию провокаций против членов инициативной группы Светланы Тихановской,

обеспечить равные условия для выступлений на государственных предприятиях, в государственных организациях и учреждениях, а также на экранах и страницах государственных СМИ для всех кандидатов в президенты,

отказать Лукашенко в регистрации в качестве кандидата в президенты.

А от Генеральной прокуратуры:





найти и привлечь к ответственности всех участников и организаторов провокации,

привлечь к ответственности руководство Управления внутренних дел Гродно за незаконное задержание участников сбора подписей и содержание их под стражей.

Напомним, что в ЦИК и Генеральную прокуратуру уже жаловались и другие беларусы. 1 июня заявление в ЦИК из-за многочисленных нарушений законодательства о выборах со стороны Лукашенко подал потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Он также обвинил Лукашенко в клевете и оскорблении и потребовал вынести действующему президенту предупреждение.









В этот же день с жалобой в ЦИК обратилась предприниматель Ксения Федорова, владелец маникюрных салонов и бара, из-за высказывания Лукашенко о «Конституции не под женщину». Также, по ее мнению, своим выступлением на МТЗ 28 мая действующий президент нарушил запрет на агитацию. Федорова попросила вынести Лукашенко два отдельных предупреждения.





А правозащитник Алена Маслюкова из Светлогорска пожаловалась в прокуратуру из-за использования административного ресурса для сбора подписей за Александра Лукашенко, потому что ей стали известны факты давления и принуждения ставить подписи за действующего президента. Она требует провести проверку.