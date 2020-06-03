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Марина Адамович: Вся страна просит Лукашенко уйти

Николай Статкевич призвал белорусов не останавливаться.


В Беларуси не прекращается сбор подписей за выдвижение оппозиционных политиков и блогеров кандидатами в президенты. Выборы назначены на 9 августа. По всей стране тысячи людей выстраиваются в длинные очереди, чтоб отдать свою подпись за того или иного предполагаемого кандидата.

В конце минувшей недели в Гродно задержали блогера Сергея Тихановского (в президенты баллотируется его жена), а в выходные – оппозиционного политика Николая Статкевича. С супругой Статкевича Мариной Адамович (она также является членом партии "Народная Грамада") и членом совета правозащитного центра "Вясна" Валентином Стефановичем журналисты обсудили в эфире "Настоящего Времени", что происходит в Беларуси накануне выборов.


— Как вы расцениваете сегодняшнее заявление Лукашенко о том, что Майданов не будет?

Адамович: Я полагаю, что это не во власти Лукашенко, и очень надеюсь, что белорусы мирно добьются перемен. Перемен к свободной демократической жизни.

Стефанович: Надо сказать, что это не впервой, когда Лукашенко высказывается подобным образом. Мы помним разные версии его высказываний – от дохлых крыс в водопроводах до того, что Майданов не будет. Я думаю, что это свидетельствует о том, что Александр Григорьевич довольно серьезно расценивает те процессы, которые сейчас происходят, и я думаю, что оценивает их как определенную потенциальную угрозу.

— Марина, ваш муж и соратник получил 15 суток ареста, как и еще два активиста. Им вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии. Какова ваша позиция?

Адамович: Наша позиция такова, что мы используем эту кампанию исключительно в мирных целях, чтобы люди могли получить альтернативу. Мы используем абсолютно легальные избирательные процедуры, как то: пикеты по сбору подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в президенты. Не более того. Прекрасная легальная возможность собраться людям, высказать свою позицию и продемонстрировать то, собственно говоря, о чем нас просил Лукашенко. Он как-то заявил, что "если люди попросят, я баллотироваться не буду". Вот люди и просят, по сути дела, вся страна просит Лукашенко уйти.

— Валентин, есть ли у вас данные, сколько всего задержанных по всей стране?

Стефанович: У нас есть данные, которые мы делали с 6 мая, тогда, напомню, первая волна задержаний прокатилась по всей стране. По нашей информации, которая может быть далеко неполной, потому что всю информацию нужно собрать, с 6 мая по 31 мая было задержано более 190 человек. 195, если я не ошибаюсь.

— Ваши коллеги-правозащитники сделали заявление, что блогер Тихановский является политическим заключенным. Почему?

Стефанович: Потому что мы обычно занимаемся тем, что даем определенную оценку тем уголовным делам, которые, по нашему мнению, связаны с политическим мотивом со стороны власти, преследованием конкретных лиц. В данном случае то, что произошло в Гродно, по нашему мнению, как раз является таким случаем. То есть политический мотив в преследовании Тихановского, по-моему, очевиден. Поэтому мы таким образом высказались, считаем, что Тихановский является политзаключенным, требуем его немедленного освобождения. А также других задержанных.

Просто тут ситуация усложняется тем, что мы даже не знаем всех фамилий тех, кто был задержан вместе с Тихановским в рамках уголовного дела. Сейчас это уточняем. В принципе, то, что произошло в Гродно, напоминает такой плохо разыгранный спектакль на самом деле.

— Почему?

Стефанович: Это можно увидеть на многочисленных видео. Сейчас все-таки сложно сделать как-то так, чтобы никто ничего не видел, потому что у каждого есть мобильный телефон, каждый сам себе режиссер. Поэтому можно проанализировать видео, с чего все начиналось. Начиналось с того, что неизвестные женщины явно хотели спровоцировать определенный конфликт, вызвать вмешательство сотрудников милиции. Но это как-то не очень у них получилось, потому что поводом для задержания Тихановского послужило то, что одна из женщин пожаловалась, что он не отвечал на ее вопросы.

Вообще-то такого основания для задержания граждан в соответствии с законодательством Беларуси нет. И если в отношении женщины не было совершено каких-то противоправных действий, то и оснований для вмешательства милиции не было. Поэтому милиционеры действовали как минимум незаконно и непрофессионально. То, что уже дальше произошло, я допускаю, что ничего не произошло.


— Там милиционер оказался на земле.

Стефанович: В результате чего – я не знаю. Но то, что можно увидеть на видео точно, – то, что Тихановский лично никаких противоправных действий насильственных не совершал. Это одно из оснований, почему мы приняли такое заявление – потому что Тихановский был задержан только за то, что реализовывал свои законные, конституционные в том числе, свободы: [право] на собрание, выражение мнение и распространение информации.

— Марина, как ваш муж, держится? Что он говорит?

Адамович: Дело в том, что мой муж провел почти 8 лет в заключении, это было перед президентскими выборами 2006 года и после выборов 2010-го. Поэтому он призывает своих сторонников не останавливаться. Он призывает белорусов выходить на улицы, показывать солидарность с задержанными и показывать свое желание перемен. Вот такими мирными, доступными сегодня способами. Единственное, что он нам сказал: "Не останавливайтесь".

— Валентин, вы ждете какой-то реакции на происходящее от западных правительств, они могут как-то изменить ситуацию?

Стефанович: Вообще в принципе реакция определенная уже была еще в начале месяца, когда волна задержаний только началась. Было заявление Европейского союза, ОБСЕ высказалось по поводу задержаний журналистов и арестов, Европейский парламент. Я надеюсь, что такая реакция будет, поскольку права человека – это ценность не только для Европейского союза, это ценность для всех. Поэтому мы ожидаем эту реакцию.
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