No comment. Лукашенко: «Хорошо, что мы так выкрутились в этой ситуации с пандемией»
Мировой кризис отразится на экономике Беларуси, но не так сильно, как мог бы. Это связано с тем, что власти республики не стали вводить карантин и не останавливали производство
Такое мнение на совещании 3 июня высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет udf.by
«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», - приводит слова президента его пресс-служба.
Лукашенко акцентировал внимание, что в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую.
«И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса», - сказал глава государства.
14:43 03/06/2020
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