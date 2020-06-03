В программе “Кандиdating” euroradio.fm Наталья Кисель отвечает на вопросы редактора Еврорадио Змитра Лукашука: от “Позовёт ли людей на площадь?” до “Чей Крым?”.





— Нашей целью было использовать законную возможность и заявить о себе как о активной команде с активной гражданской позицией. Мне сложно представить, что кто-то из нашей команды сможет победить сейчас на выборах 2020-го года “кандидата №1”. Что касается подсчёта голосов, я всё-таки надеюсь, что наше государство работает в рамках закона и, соответственно, голоса подсчитываются правильно.





Осмелятся ли перевозчики по примеру фермеров из Германии, устроивших забастовку возле офиса партии Ангелы Меркель, сделать то же самое в Беларуси для защиты своих интересов?





— У нас абсолютно отсутствует такой инструмент, который существует в Европе, — регистрация профсоюзов на общественных началах между перевозчиками, например. Организовывается ассоциация как общественная организация. Грузоперевозчики в Италии перекрывают трассу и тем самым отстаивают интересы, в том числе и своей экономики. Они могут показать такими действиями не только то, что они не согласны с какими-то законами внутри Евросоюза, но и в том числе показать, что нужно считаться с какими-то потребностями страны. Но это профсоюзы, и люди под защитой. У нас если ты в одиночку выйдешь, то по закону ты не имеешь это право. Ты должен согласовать мероприятие, утвердить его, получить место и так далее.





Если результаты выборов вызовут сомнения, выводить людей на улицы Наталья не планирует.





— Есть же законные инструменты. Мы будем обращаться к юристам, если это будет происходить. Устраивать балаган или какие-то сценарии мы тоже не хотим.





Наталья рассматривает перспективы открытия границ с точки зрения логиста. Нет границ, нет контрольно-пропускных пунктов — тогда и бизнес идёт легче.





— Если мы говорим о том, что перевозчику интересно жить без границ, то да, я бы хотела, чтобы у нас был единый союз между Беларусью, Россией и Европой. Мы тогда не будем иметь никаких границ, никакая разрешительная система не будет у нас нетарифным регулированием.





Наталья не говорит по-белорусски, но не против “белорусизации”.





— Мир пока складывается так, что Беларусь должна быть независимой страной. Я не говорю на белорусском языке — так сложилась моя биография — но мне очень нравится белорусский язык. Когда люди на нём говорят, это очень красиво. Что касается вопросов нации, культуры — я всеми руками за.





Чей Крым?





— Это очень узкий внешнеполитический вопрос. Если я стану президентом, я обещаю, что я уделю ему особое внимание.



