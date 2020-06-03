На текущей неделе Бабарико отправляется по городам Беларуси. В планах первого тура — посещение Гомеля, Могилева и Витебска, где претендент в кандидаты встретится с членами инициативной группы и местными журналистами.

О здоровье и деньгах

— Виктор Дмитриевич, этот вопрос вам раньше не задавали и при других обстоятельствах я бы от него воздержался. Но вы сделали заявку на президентство, а потому спрашиваю: а что у вас со здоровьем? Хватит ли сил выдержать президентскую кампанию?





— В рамках нашего законодательства этот вопрос не является обязательным, то бишь нет необходимости представлять медицинскую справку о том, что как минимум пять лет ты протянешь. Но я отвечу так: нет абсолютно здоровых людей, есть люди не дообследованные. Могу сказать, что те болячки, которые у меня дообследованные, они точно позволяют надеяться, что на ближайшие пять лет меня хватит. Тем более, они не касаются моих ментальных способностей и голову не затрагивают.





— Вы — человек состоявшийся и, предполагаю, состоятельный, раз смогли себе позволить финансирование кампании из личных средств. По данным ЦИК, в вашем избирательном фонде была сумма почти 155 тысяч рублей.





— Общий фонд не должен превышать, если не ошибаюсь, в эквиваленте порядка 100 тысяч долларов, это примерно, 245 тысяч рублей. Да, это приличная сумма, но скажу, что это не последние деньги, и, конечно же, я не оставил себя и семью без копейки.

О вызове огня на себя

— Здоровье есть, деньги — тоже, чего ж вам не хватало? Зачем вы пошли, как в народе говорят, в президенты? Ради чего или кого?





— Я недавно общался с российскими журналистами и на аналогичный вопрос ответил фразой из одного замечательного фильма: «За державу обидно!» Надеюсь, и белорусам эта фраза понятна. Ситуация, в которой мы оказались, начиная с конца прошлого года, когда, я в этом убежден, из-за проблем в экономике, власти Беларуси в спешном порядке стали подписывать кучу документов [с Россией], вызвала неоднозначную и в высшей степени негативную реакцию со стороны белорусов. Пошли разговоры о такой интеграции с Россией, в результате которой мог быть утерян суверенитет. Тогда для меня стало понятно, что экономика находится в предкризисном состоянии. Это первая причина. А второй, которая окончательно переломила ситуацию, стало поведение власти в рамках вызова, который сформировал COVID-19. Я считаю, что большего пренебрежения судьбой народа, каждого гражданина, не допустила ни одна страна в мире. Я уверен, что мы не «народец», мы — народ, а здесь проявилось отношение: умрет — не умрет, его нет, потому что мы его не видим. Это за гранью понимания! Вот две причины моего хождения в президенты.





— Чем, на мой взгляд, вы вызываете огонь на себя. Образно выражаясь, вы бросили перчатку системе, которая за прошедшие годы выстроилась в монолит, который не то что победить, но и расшатать сложно. Многие и до вас пытались, но зубы сломали.





— Жизнь меня научила, что система или государство, как говорят, это все — люди, просто люди. Я большинство их знаю лично, за 20 лет работы председателем правления банка можно узнать многих. Там нет людей с таким же отношением к другим, о котором я говорил, во всяком случае, их точно меньшинство. Система не монолитна, она может быть охвачена каким-нибудь страхом, но люди в ней по-разному думают. Был запрос на простых исполнителей, из которых формируют государственные органы управления, он был на исполнительность, а не на ум и инициативу. Вот мы и получили, что получили. Я уверен, что если переформулировать запрос, то будет эффект и Беларусь будет развиваться. Я не согласен с высказыванием о монолитно сплоченной системе.





— Но люди этой системы, пока они в системе, имеют работу и достаток. Рухнет система, им что, на улицу идти?





— Простой вопрос. Офицеры, которые пошли в детстве в суворовское училище, озабоченные и живущие понятием офицерской чести. Как вы думаете, им приятно, когда им тыкают, как мальчишкам? Когда у них за плечами, может, и не было боевых действий, но они готовы жизнь отдать за страну, а они сидят, потупив глаза в стол. Вы думаете, у них нет этого чувства оскорбленного внутреннего достоинства? Я уверен, есть.





— Также у них есть присяга и приказы, которые не обсуждаются.





— Но есть такое понятие как преступный приказ, он у нас законодательно отменен, но он есть внутри. Честь это не приказ и не присяга. Чувства собственного уважения и достоинства никак не регламентируются приказом или присягой.





— Приказы выполняются, а не обсуждаются, есть такое в среде людей в погонах выражение. И не все приказы письменные.





— Да, я не военный человек, но я знаю, кто такие офицеры армии Советского Союза, многие еще служат, у них, как у любого человека, есть понятие собственного достоинства. Мы все — не «народец», мы — люди, мы — народ. В Беларуси больше 9 миллионов человек, а в государственных органах лишь маленькая толика. И разве этой маленькой толике позволительно так обходится со всеми? Я так не считаю.





— Может, вы еще не прочувствовали это на себе?





— Вы это говорите человеку, которому под 60 лет, который 20 лет провел в кресле председателя правления банка!





— Да, но за годы службы в банке, уверен, вас никто не обвинял подобными словами: мол, мы-то знаем, на чьи деньги он баллотируется, и не угрожал — «Ему впору подумать, где будет работать после выборов»? Так сказал Лукашенко 29 мая во время посещения МТЗ. Я же говорил, вы вызвали огонь не себя.





— Насчет этих выражений мы подали в ЦИК заявление. Угрозы раздавать никто не имеет права. Я хочу знать, я живу в стране, где у меня есть права, или я живу в стране, где человек, выдвинувший себя на самый высокий пост, может раздавать ничем не обоснованные угрозы и оскорблять женщин заявлением, что наша Конституция не для них написана? Оказывается, Конституция у нас для мужчин написана! Мы это все собрали и направили в ЦИК, чтобы получить комментарий относительно человека, который является гарантом Конституции. Вот только непонятно, какой?





— Мы возвращаемся к ситуации, когда один человек назначает и главу ЦИК, и сотни других исполнителей, которые от него зависят...





— Нас больше 9 миллионов граждан Беларуси, избирателей большее 6 миллионов, это больше, чем те 200 тысяч, о которых вы говорите. Никому не дано права помыкать 9-ю миллионами! Я рассчитываю, что 9-го августа люди выразят согласие со мной.





— На встрече с коллективом МТЗ Лукашенко раздраженно высказался не только в ваш адрес, досталось и претенденту Валерию Цепкало, и блогеру Сергею Тихановскому, который возглавляет избирательный штаб своей супруги. О других претендентах, коих всего 13 практически ничего не было сказано. Как вы думаете, за что же он вас так?





— Это лучше у него спросить, за что он нас невзлюбил больше всех. Внимание же мне всегда приятно. Валерия Цепкало он лично знает, меня точно не знает, как и Тихановского. Почему? Могу предположить, он ведь всегда подчеркивает, что в стране все знает, до последнего звонка будильника в каждой квартире. А раз так, то, возможно, ему на стол положили пусть не репрезентативные, но все же рейтинги, в которых три фамилии находятся наверху. Может, и посмеялся над этими рейтингами, но все же заметил.

Об объединении

— Претендентов — 14, один вне конкурса, на слуху три фамилии: Тихановский, Цепкало и Бабрико. Вас уже называют «кандидатами надежды» и «тройкой альтернативных лидеров». При каких условиях вы можете объединить свои силы?





— Давайте исходить из того, что путь должен вести к одной и той же цели, как минимум. Вот если я вижу, что у кого-то есть цель дойти до того, чтобы участвовать в выборах, чтобы они состоялись, то у кого-то я вижу цель, чтобы выборы не состоялись. Можно идти по разным дорогам к одной цели, но идти по разным дорогам к разным целям — очень сложный путь для объединения усилий. С моей точки зрения — совершенно простая история. Если у нас одинаковая цель, то, конечно, можно объединяться. Вопросы: как, когда и где, чтобы эта цель достигалась наиболее эффективным образом, можно обсуждать, но важно принципиальное совпадение цели.

О регионах

— Вы ведь минчанин, столичный житель. А какое у вас представление о регионах?





— Каждая область требует особого внимания, и что мне очень не нравится, это очень сильное различие в развитии регионов на фоне столицы. В развитых странах нет сильных отличий между городами. У меня есть четкое понимание, что регионам нужно давать возможность использовать свои особенности, чтобы нивелировать или сокращать эту дистанцию. Как это делать? Возможно, как это делалось в Советском Союзе, когда Витебщина, например, была областью с развитой легкой промышленностью, а Гродненщина выделялась химией.... У каждого региона была своя особенность, сейчас нужно посмотреть, есть ли у них базовые сильные стороны. Возьмем, к примеру, «Гомсельмаш», предприятие, реально требующее модернизации. Но насколько оно готово к тому, чтобы производить конкурентоспособную продукцию? В этом и проблема.





— Многие промышленные предприятия, не только Гомельщины, закредитованы, в долгах, как в шелках...





— А откуда долги? Мы всегда путаем, что является кредитом. Это второй шаг. Первый шаг — зачем брать кредит? Если брали под развитие, это одно. Но у нас кредиты берут, когда случается проблема. Кредит не решает проблему. Кредит это как таблетку принять от головной боли. Нужно искать причину, отчего голова болит. А мы принимаем кредитную таблетку и все, уже не болит. А болезнь осталась, она прогрессирует, становится все хуже и хуже. Вот этот подход обязательно нужно понимать в решении проблемы.





Безусловно, любое реформирование, и в особенности в регионах, должно сопровождаться встречным потоком создания рабочих мест. Для регионов, особенно приграничных с Россией, я точно знаю, проблема оттока рабочей силы — огромная проблема. Это ненормально, когда семьи живут вахтовым методом. Месяц в России на заработках, а потом возвращаются домой.





— Так это не от хорошей жизни.





— Я об этом и говорю, проблема безработицы, как ее решать. Стоит вопрос создания предприятий малого и среднего бизнеса, условий для самозанятости, включения механизма по переобучению. Я вижу, что в рамках госсобственности эти задачи решать невозможно. Нужно создавать предприятия высокотехнологичные, но новые и небольшие, это то, что будет создавать спрос на трудовой ресурс. Мне кажется, это общая боль всех регионов. В той же Гомельской области проблемный не только «Гомсельмаш», наверняка, найдется не одно такое предприятие. Тот же БМЗ, в свое время он был чуть ли приносящим золото, но что-то пошло не так. А что не так? Я знаю его проблемы, когда банк, который я возглавлял, с ним работал. Знаю ситуацию, когда директора заводов говорят: «Так делать нельзя, давайте остановим производство!». В ответ: «Нет, есть поручение гнать вал». Поручение гнать вал — это безумие! У нас стоят трактора, продать не можем, а гоним их с конвейера. Получается, что у нас основная цель — работать ради работы. Так нельзя, экономика так не работает, когда-то это закончится. Ситуация такова, что на многих предприятиях выгоднее платить зарплату, чтобы люди на работу не ходили. Это выгоднее, чем производить то, что никому не нужно. Это факт: многие убыточные предприятия дешевле остановить и платить людям знаменитые «по пятьсот».





Думаю, государство может позволить себе выплачивать людям трех-шестимесячное пособие в размере 500-600 долларов на период переучивания, создания собственного бизнеса или нахождение новой работы. Это намного лучший вариант, чем загонять себя в угол. Ситуация, которая есть, для меня фантастическая. В колхоз вкладывают 5 миллионов, получают один миллион и радостный крик на всех углах: «У нас миллион прибыли!». А математика говорит, что у нас 4 миллиона убытков! Это происходит из года в год, когда убытки у нас прибылью называют. Сколько так можно себя обманывать?

О возможном будущем

— За четверть века в Беларуси выстроена вертикаль власти под одного человека, который ее и выстроил. Проигрыш действующего президента будет означать, что она разрушится, что чревато возможным хаосом в стране. Об этом, кстати, и предупреждают сторонники Лукашенко, мол, вы что, хотите как в Украине? Как вы намерены эту проблему решать, если, конечно, одержите победу на выборах?





— С моей точки зрения, страх, что может быть как в Украине, вообще не оправдан. Получается, что якобы мы понимаем, что у нас точно будет все плохо, если власть сменится? Для меня это странно. Мы просто умираем, но говорим, нет, а можно мы продолжим умирать. Так давайте попробуем использовать шанс, зная, что рано или поздно мы точно все умрем! Давайте выберем вариант, чтобы пожить! Я говорил, что многих знаю в вертикали власти, эти люди достаточно компетентные, но им говорят — делать, а не думать. Как только им разрешат думать, поверьте, ситуация в Беларуси изменится в лучшую сторону. Они умеют думать.





Справка «Сильных новостей»





Виктор Бабарико родился 9 ноября 1963 года в Минске. В 1988 году окончил механико-математический факультет Белорусского государственного университета. Трудовую деятельность начинал в НПО порошковой металлургии, откуда ушел в 1995 году с должности начальника отдела внешнеэкономических связей. В этом же году окончил Академию управления при Кабинете министров Беларуси, а пять лет спустя — магистратуру Белорусского государственного экономического университета. В банковской системе Беларуси работал с 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанка» стал в июле 2000 года. В 2008 году получил диплом Комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО «За большой вклад в развитие интернациональных культурных связей». В 2014 году — почетное звание «Меценат культуры Беларуси». Лучший управляющий 2016 года и топ-менеджер 2018 года по версии банковской премии «Банк года». Также Бабарико является учредителем международного фонда помощи детям «Шанс».



