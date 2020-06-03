Белорусы в России смогут проголосовать

Проголосовать на них смогут белорусы, находящиеся в соседней стране, сообщает посольство РБ в РФ.









Для голосования на президентских выборах, которые состоятся 9 августа, в России создали три избирательных участка. Все они находятся на территории белорусских посольств. Избиратели могут отдать свои голоса за кандидатов в президенты в посольстве в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.











