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Белорусы в России смогут проголосовать

В соответствии с Избирательным кодексом на территории России создали три избирательных участка.

Проголосовать на них смогут белорусы, находящиеся в соседней стране, сообщает посольство РБ в РФ.


Для голосования на президентских выборах, которые состоятся 9 августа, в России создали три избирательных участка. Все они находятся на территории белорусских посольств. Избиратели могут отдать свои голоса за кандидатов в президенты в посольстве в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
СК/АА belsat.eu
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