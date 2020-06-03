Токаев подчеркнул, что Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, но присоединяться к Союзному государству не будет.





"У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси", - добавил глава Казахстана.



