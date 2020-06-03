Дружить на два дома выгодней: Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству
Нур-Султан устраивает уровень двусторонних отношений с Москвой и Минском, а также уровень сотрудничества в ЕАЭС и ОДКБ.
Казахстан заинтересован, чтобы ЕАЭС превратился в экономический союз глобального масштаба, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Токаев подчеркнул, что Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, но присоединяться к Союзному государству не будет.
"У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси", - добавил глава Казахстана.
09:49 03/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение