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Дружить на два дома выгодней: Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству

Нур-Султан устраивает уровень двусторонних отношений с Москвой и Минском, а также уровень сотрудничества в ЕАЭС и ОДКБ.

Казахстан заинтересован, чтобы ЕАЭС превратился в экономический союз глобального масштаба, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на "Комсомольскую правду".


Токаев подчеркнул, что Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, но присоединяться к Союзному государству не будет. 

"У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси", - добавил глава Казахстана.
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