Мэр Минска пообещал побороться с провокаторами на сборе подписей

В столице достаточно ресурсов для обеспечения безопасности во время избирательной кампании, об этом председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".





Мэр заверил: чтобы обеспечивать порядок на улицах столицы во время проведения кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты, ресурсов достаточно.





"Но не на первом месте этот ресурс необходимо использовать. На этом этапе пока мы ограничиваемся тем, что объясняем людям, что это за процесс. Это не процесс агитации, когда собираются митинги и идут обсуждения, высказываются мнения, это простой процесс сбора подписей: подошел, расписался и дальше живешь, работаешь", – пояснил Сивак.







