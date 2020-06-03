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Венедиктов: Путин обиделся. Я это знаю просто

Парад 9 мая в Минске давно завершился, но его последствия, похоже, будут еще долго аукаться Беларуси.

Ирония судьбы: этот день должен был нести объединяющий импульс, а привел к новым проблемам в белорусско-российских отношениях. С учетом объявленного в Москве карантина из-за эпидемии ковида Владимир Путин вынужден был перенести парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной. Это решение не имело бы негативных последствий для российского президента, если бы…


Если бы не Александр Лукашенко, который в то же время и примерно в тех же условиях парад провел. Поставив тем самым российского коллегу в крайне неудобное положение.

Политологи давно расценили этот расклад как «страшное унижение для Путина». Вопрос заключался в том, что будет происходить по факту.

Детали схватки «бульдогов под ковром» пока не сильно афишируются. Но приближенный наблюдатель, главред «Эха Москвы» в эфире своей радиостанции констатировал две вещи:

а) «Лукашенко переиграл Путина:  Путин не провел парад, а я провел»;

б) «Путин обиделся. Я это знаю просто. Я вижу, какую экономическую политику по отношению к Беларуси принимает РФ даже эти два месяца. Зажать».

Так что, цену, которую наша страна заплатит за эту «победу» Лукашенко, сейчас даже сложно представить.
gazetaby.com
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