Венедиктов: Путин обиделся. Я это знаю просто

Ирония судьбы: этот день должен был нести объединяющий импульс, а привел к новым проблемам в белорусско-российских отношениях. С учетом объявленного в Москве карантина из-за эпидемии ковида Владимир Путин вынужден был перенести парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной. Это решение не имело бы негативных последствий для российского президента, если бы…









Если бы не Александр Лукашенко, который в то же время и примерно в тех же условиях парад провел. Поставив тем самым российского коллегу в крайне неудобное положение.





Политологи давно расценили этот расклад как «страшное унижение для Путина». Вопрос заключался в том, что будет происходить по факту.





Детали схватки «бульдогов под ковром» пока не сильно афишируются. Но приближенный наблюдатель, главред «Эха Москвы» в эфире своей радиостанции констатировал две вещи:





а) «Лукашенко переиграл Путина: Путин не провел парад, а я провел»;





б) «Путин обиделся. Я это знаю просто. Я вижу, какую экономическую политику по отношению к Беларуси принимает РФ даже эти два месяца. Зажать».





Так что, цену, которую наша страна заплатит за эту «победу» Лукашенко, сейчас даже сложно представить.



