Венедиктов: Путин обиделся. Я это знаю просто
Парад 9 мая в Минске давно завершился, но его последствия, похоже, будут еще долго аукаться Беларуси.
Ирония судьбы: этот день должен был нести объединяющий импульс, а привел к новым проблемам в белорусско-российских отношениях. С учетом объявленного в Москве карантина из-за эпидемии ковида Владимир Путин вынужден был перенести парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной. Это решение не имело бы негативных последствий для российского президента, если бы…
Если бы не Александр Лукашенко, который в то же время и примерно в тех же условиях парад провел. Поставив тем самым российского коллегу в крайне неудобное положение.
Политологи давно расценили этот расклад как «страшное унижение для Путина». Вопрос заключался в том, что будет происходить по факту.
Детали схватки «бульдогов под ковром» пока не сильно афишируются. Но приближенный наблюдатель, главред «Эха Москвы» в эфире своей радиостанции констатировал две вещи:
а) «Лукашенко переиграл Путина: Путин не провел парад, а я провел»;
б) «Путин обиделся. Я это знаю просто. Я вижу, какую экономическую политику по отношению к Беларуси принимает РФ даже эти два месяца. Зажать».
Так что, цену, которую наша страна заплатит за эту «победу» Лукашенко, сейчас даже сложно представить.
08:57 03/06/2020
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