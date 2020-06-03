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В Минске могут ввести платный въезд в центр города для грузового транспорта

В Минске может быть введен платный въезд в центр города для грузового транспорта. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в эфире проекта «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1».




Как пояснил А. Сивак, в ближайшее время особое внимание планируется уделить вопросам организации транспортного движения в городе, развитию общественного транспорта. А вот новых пешеходных улиц пока не появится.

— Переводить улицу Карла Маркса в пешеходную в ближайшие годы мы не будем, — сказал председатель Мингорисполкома. — Это была моя инициатива — положить данный проект на полку.
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