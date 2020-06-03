











Как пояснил А. Сивак, в ближайшее время особое внимание планируется уделить вопросам организации транспортного движения в городе, развитию общественного транспорта. А вот новых пешеходных улиц пока не появится.





— Переводить улицу Карла Маркса в пешеходную в ближайшие годы мы не будем, — сказал председатель Мингорисполкома. — Это была моя инициатива — положить данный проект на полку.