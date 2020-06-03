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Участники саммита G7 не хотят встречаться с Путиным

США как председатель «Большой семерки» (G7) могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, но менять состав участников этого неформального объединения они не могут.



Об этом на пресс-брифинге заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК.

«Я бы хотел подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США, является возможность выслать гостевые приглашения. Но изменение состава участников, формата [саммита] на постоянной основе — не прерогатива председателя G7», — сказал Боррель.

Пригласить на саммит G7 президента России Владимира Путина в конце мая 2020 года предложил его американский коллега Дональд Трамп. Тогда он указал, что саммит, который собирались проводить в июне, надо отложить до сентября.

1 июня против участия Путина категорически высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, что Россию исключили из такого формата в 2014 году после присоединения Крыма (тогда это был G8), и, по его мнению, страна по-прежнему остается «разрушительной силой».

Представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что решения о составе G7 должны приниматься единогласно. И Великобритания не поддержит возвращение России, пока та «не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность». При этом представитель Джонсона добавил, что приглашать ту или иную страну, не входящую в G7, является «обычным делом» и это решение остается на усмотрение принимающей стороны.

Трамп допускал участие Путина в саммите «Большой семерки» еще в августе 2019 года. Тогда он предполагал, что российский президент может посетить мероприятие в качестве гостя. В Кремле подтвердили, что сейчас Трамп приглашал Россию на G7, но в этом предложении остается «много неясностей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что нюансы проведения таких мероприятий необходимо обсудить по дипломатическим каналам.
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