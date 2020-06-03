Свои голоса белорусы смогут отдать в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.





«…определены следующие места нахождения участков: посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3); отделение посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3.); отделение посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а)», - говорится в сообщении посольства.