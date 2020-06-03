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Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания?

Путин утвердил новые основы в области ядерного оружия. О чем идет речь

Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания?
TASS
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Предыдущую концепцию утвердил Дмитрий Медведев 10 лет назад. Критерии применения ядерного оружия не изменились.

Речь идет о "документе стратегического планирования", в котором сформулированы официальные взгляды на "сущность ядерного сдерживания" и условия применения Россией ядерного оружия.

Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, ее политика в этой области носит оборонительный характер и направлена на поддержание ядерного потенциала на уровне, "достаточном для обеспечения ядерного сдерживания", сказано в документе.

Эксперт в сфере стратегических вооружений Владимир Евсеев обратил внимание на то, что указа Путина был опубликован в открытом доступе (на официальном портале правовой информации), чего раньше не было. В разговоре с РИА Новости Евсеев допустил, что это может быть реакцией на выход США из международных договоров о контроле за ядерными вооружениями.

Применение ядерного оружия может быть вынужденной мерой, говорится в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".

Решение о его применении принимает президент - но только при определенных условиях (всего их четыре). Таким условием может быть достоверная информация о старте баллистических ракет или приминении ядерного оружия или других видов оружия массового поражения в отношении России и (или) ее союзников.

Третье условие сформулировано так: "Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Четвертое условие - агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент же отвечает за государственную политику в области ядерного сдерживания, а минобороны и генштаб занимаются непосредственным планированием. Он же может проинформировать военно-политическое руководство других государств и международные организации о готовности России применить ядерное оружие - или уже о факте его применения.

Когда нарастает опасность

"Основными военными опасностями", которые могут перерасти в угрозу агрессии, для нейтрализации которой потребуется ядерное сдерживание, названо размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки, то есть ракет.

К опасным в концепции относится развертывание систем и средств противоракетной обороны (ПВО), крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии.

Еще одной опасностью, для нейтрализации которой необходимо ядерное сдерживание, согласно документу, признано размещение средств ПВО и ударных систем в космосе. Неконтролируемое распространение ядерного оружия, технологий и оборудования также причислено к основным военных угрозам.

Почему это важно?

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:

"Новая "политика в области ядерного сдерживания" описывает условия для того, чтобы стать объектом ядерного сдерживания России - для того, чтобы оказаться под прицелом российских стратегических ядерных сил, достаточно развернуть на своей территории системы ПРО, крылатые и баллистические ракеты средней и меньшей дальности, высокоточное неядерное и гиперзвуковое оружие, ударные дроны и боевые лазеры.

Это во многом те самые виды вооружений, о которых Владимир Путин рассказывал парламенту в 2018 году. Противостоять таким угрозам уже со стороны противника Россия будет все-таки ядерным оружием.

В перечне из четырех условий применения ядерного оружия только один пункт (б) содержит упоминание о ядерном оружии противника. Три других позволяют ответить ядерным ударом - во-первых, на обстрел территории России любыми баллистическими ракетами (включая среднего и меньшего радиуса), во-вторых, на никак не определенное "воздействие" противника на критически важные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, в-третьих, на агрессию с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование российского государства".

Что было до сих пор

Прежняя редакция "Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" была утверждена 10 лет назад, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев. Документ действовал до 2020 года.

Медведев в феврале 2010 года одновременно утвердил военную доктрину и "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года".

Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утвержденной в 2010 году военной доктриной не изменились, пишут "Ведомости". Ранее документ об основах политики в области ядерного сдерживания не публиковался. При утверждении военной доктрины он был упомянут, но оставался закрытым.

Сейчас в России действует военная доктрина, утвержденная Путиным в 2014 году. В ней говорится, что страна может использовать ядерное оружие "в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения".

Положение о том, что применение ядерного оружия возможно, если "под угрозу поставлено само существование государства", также прописано в действующей доктрине.

При этом впервые перечислены опасности, в отношении которых применяется ядерное сдерживание, отмечает издание. Научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович сказал "Ведомостям", раньше такого детального документа в открытом доступе не было и его публикацию можно оценить позитивно, поскольку это позволяет предметно обсуждать российскую ядерную доктрину.

Публикация столь важных доктринальных документов в России очень редка и привлекает из-за этого огромный интерес за рубежом, так как воспринимается как важный сигнал, сказал изданию эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.
bbc.com
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