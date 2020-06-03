Почему руководитель страны так озабочен угрозой уличных протестов, ведь со всеми предыдущими власти справлялись.





В последние дни Александр Лукашенко стал активно высказываться по поводу угрозы уличных протестов. 1 июня принимая с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика, руководитель страны заявил, что не допустит майдана в Беларуси в преддверии президентских выборов.





2 июня Лукашенко дал наказ председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку вместе с милицией навести полный порядок в Минске:





«Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами».





В ответ руководитель столицы констатировал:





«Фиксируются факты, когда на самом деле цель — не оставить свою подпись, а совсем другая: лозунги, провокации на беспорядки».





UDF.BY поинтересовался у экспертов, почему Лукашенко так озабочен угрозой уличных протестов, ведь со всеми предыдущими власти справлялись.

«Во втором туре Лукашенко проиграет с треском»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны неспроста так озаботился вопросом уличной активности.









«Лукашенко не боится идущей в нужном русле избирательной кампании. Насколько я понимаю, его не сильно напрягает даже популярность Бабарико и Цепкало. Он считает, что у него все схвачено и все пройдет по заготовленному сценарию: Центризбирком и комиссии – свои, подсчитают как надо. Единственное, что его выбивает из колеи – уличные акции. В истории достаточно примеров, когда массовые протесты приводили к свержению диктаторов и авторитарных лидеров», – сказал Марголин.





Отсюда уже начавшиеся точечные задержания, аресты и суды.





«Не исключаю, что Тихановский будет объявлен подозреваемым в совершении уголовного преступления. Не факт, что его осудят, но вполне могут избрать мерой пресечения содержание под стражей – месяца на два, на период следствия», – отметил Марголин.





Возможны ли иные средства для отстаивания честного подсчета голосов кроме улицы? Выдвиженец в президенты Виктор Бабарико намекает, что у него есть иной план.





«Альтернативный путь – прежде всего, наблюдение. Не такое, как в прошлые годы, когда удавалось только 500-600 человек направить на участки. Наблюдение должно быть действительно массовым», – считает член политсовета ОГП.





Нынешнее законодательство позволяет это сделать: чтобы стать наблюдателем, нужно собрать 10 подписей соседей по избирательному участку.





«Если на участке будет стоять 10 наблюдателей, то комиссия очень сильно подумает, не посчитать ли голоса честно. У нас в стране порядка 6 тысяч участковых комиссий, поэтому нужно всего 60 тысяч наблюдателей – это вполне реально. А если Лукашенко сможет набрать даже 20-30% голосов, в чем я не уверен, то тогда будет второй тур – а в нем он проиграет с треском», – полагает Марголин.

«Главный инициатор белорусских майданов – сам Лукашенко»





Политик и наблюдатель за выборами Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что не следует сравнивать нынешний уровень недовольства в обществе персоной Лукашенко с уровнями недовольства на прошлых выборах.





«Я так понимаю, что недовольство действующим президентом сегодня настолько велико, что он сам начинает осознавать, во что это может вылиться. На возмущенное общество трудно найти управу. Уверен, массовые протесты – единственное, чего он боится. Следует понимать, что главный инициатор белорусских майданов – это сам Лукашенко. Мне кажется, в последние годы он утратил чувство реальности. Собачка на руках, называемая службой протокола куча девушек, странные действия и заявления по коронавирусу», – сказал Корнеенко.





Политик и общественный деятель не считает, что есть другие эффективные средства для отстаивания честного подсчета голосов кроме уличной активности.





«Думаю, в Беларуси еще не наступило время, когда члены комиссий готовы открыто возразить указаниям сверху. Тем более, что система отбора в них работала двадцать лет», – полагает Корнеенко.





«Гнев народа очевиден. Но не обязательно, что он выльется в протесты в августе. Это может произойти и позже – в сентябре-октябре», – добавил политик и общественный деятель.



