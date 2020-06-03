+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Шойгу пригласил коллегу из США принять участие в параде на Красной площади

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил министра обороны США Марка Эспера принять участие 24 июня в военном параде на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре с американским коллегой Шойгу подтвердил готовность обсуждения с США актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего диалога.

"С российской стороны выражена обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны РФ предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.

В военном параде в российской столице примут участие около 14 тысяч человек. В этот же день парады пройдут в девяти других городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

В этом году парад Победы не проводили в России 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятия 24 июня.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru