"Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы", - говорится в сообщении.





В телефонном разговоре с американским коллегой Шойгу подтвердил готовность обсуждения с США актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего диалога.





"С российской стороны выражена обеспокоенность в связи с последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу", - говорится в сообщении.





Кроме того, министр обороны РФ предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.





В военном параде в российской столице примут участие около 14 тысяч человек. В этот же день парады пройдут в девяти других городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.





В этом году парад Победы не проводили в России 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятия 24 июня.