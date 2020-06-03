Виктор Бабарико принес извинения













Свою позицию разъяснил сам экс-глава "Белгазпромбанка", разместив вот такой пост в Фейсбук





Добрый вечер, дорогие друзья!





Сегодня, в материалах ресурса «Наша Нива», была помещена цитата из моего большого интервью газете «Московский комсомолец», касающаяся вопроса введения единой валюты в рамках возможных интеграционных процессов с Российской Федерацией.





Вырванная из контекста всего интервью, она полностью искажает мою позицию по вопросу построения независимой Беларуси.





Со своей стороны я ещё раз хочу сказать: суверенитет и независимость Беларуси - незыблемая ценность. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок даже для обсуждения вопроса о единой валюте.





Приношу вам свои искренние извинения за недостаточно четкий и однозначный ответ на очень важный для всех нас вопрос, данный мной в интервью газете «Московский комсомолец».