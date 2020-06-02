В преддверии президентских выборов тема стала особенно актуальной, так как любой опрос -- это покушение на государственную тайну истинного рейтинга Александра Лукашенко.





На то, что СМИ устраивают интернет-голосование среди читателей по самым разным вопросам никто не обращал внимания, пока не выяснилось, что рейтинг действующего президента в таких опросах крайне низок, из-за чего Лукашенко в последние дни получил кличку "Саша три процента". И реакция власти не заставила себя ждать.





Как сообщает "Наша нива" , в Академии наук собрали экспертов во главе с директором Института социологии НАН РБ, которые постановили, что интернет-голсования по преттендентам на президентский пост хоть и не являются полноценными соцопросами, но их можно отнести к "опросам общественного мнения относительно общественно-политической ситуации". То есть нельзя!





Портал TUT.by отреагировал на новость креативно. Как вaм такой опрос?









И опять трактор 3%.