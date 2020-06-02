Десять безумных фактов про выборы-2020





1. Зенон Позьняк поддерживает кандидата, не говорящего на белорусском языке.





2. БТ пугает электорат пророссийской ориентацией соперников Лукашенко.





3. По всей стране огромные очереди к пикетам Светланы Тихановской, которая не дала ни одного интервью и вообще считанное число раз показывалась на публике.





4. Единственным потенциальным белорусскоязычным кандидатом в президенты является человек по имени Александр Рыгоравич.





5. КГБ знал обо всем заранее, но все равно на асфальте валяется милиция.





6. В течение первой недели сбора подписей за выдвижение действующего главы государства высказался миллион человек, но никто не знает ни одного из них.





7. Первому кандидату, который всегда участвует в выборах, отказали.





8. На массовых пикетах желающих подписаться за альтернативного Лукашенко кандидата невозможно отличить от "людей в гражданском".





9. Никого в принципе не интересует, признает эти выборы Запад, или нет.





10. Статкевича посадили до регистрации кандидатов.