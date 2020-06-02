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Десять безумных фактов про выборы-2020

Их собрал журналист Алесь Пилецкий.

Десять безумных фактов про выборы-2020

1. Зенон Позьняк поддерживает кандидата, не говорящего на белорусском языке.

2. БТ пугает электорат пророссийской ориентацией соперников Лукашенко.

3. По всей стране огромные очереди к пикетам Светланы Тихановской, которая не дала ни одного интервью и вообще считанное число раз показывалась на публике.

4. Единственным потенциальным белорусскоязычным кандидатом в президенты является человек по имени Александр Рыгоравич.

5. КГБ знал обо всем заранее, но все равно на асфальте валяется милиция. 

6. В течение первой недели сбора подписей за выдвижение действующего главы государства высказался миллион человек, но никто не знает ни одного из них.

7. Первому кандидату, который всегда участвует в выборах, отказали.

8. На массовых пикетах желающих подписаться за альтернативного Лукашенко кандидата невозможно отличить от "людей в гражданском".

9. Никого в принципе не интересует, признает эти выборы Запад, или нет.

10. Статкевича посадили до регистрации кандидатов.
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