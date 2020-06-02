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Варламов: Батька готовился к скучному спектаклю, но оказалось, что он безнадежно устарел

Российский блогер Илья Варламов выпустил видеоролик на Youtube, посвященный белорусским выборам.


– До нынешней весны было принято считать, что оппозиции в Беларуси нет. И власть Лукашенко абсолютна. На выборах, которые состоятся 9 августа, Батька явно готовился к очередному скучному спектаклю, но неожиданно оказалось, что он безнадежно устарел, – считает блогер.

По мнению Варламова, осознание этого факта в Беларуси «пришло практически мгновенно»:

– Катализатором послужил, конечно же, коронавирус. Беларусь оказалась одной из стран, которые официально в пандемию не верят. Лукашенко просто забил на коронавирус: никакого режима изоляции не ввел, отрицал и отрицает угрозу до последнего.

И вдруг оказалось, что люди умирают, а Батька проводит футбольные матчи, люди болеют, а он проводит парад.


Беларусь вырвалась на первые места в мире из расчета по числу заболевших на миллион населения. А самые преданные сторонники Лукашенко: админресурс, учителя, врачи увидели, что Александр Григорьевич попросту неадекватен.

По словам Варламова, именно «наплевательство на угрозу здоровью людей» и стало последней каплей, которая вызвала резкое изменение общественных настроений белорусов.
Источник: "Солидарность"
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