Растаев: Лукашенко собрался ловить шапкой ветер

Фото Игоря Мелешко





Люди проявляют гражданскую активность. Люди выходят на законные пикеты. Люди желают участвовать в электоральном процессе, хотят быть причастными к жизни страны. Что в этом экстраординарного – по меркам цивилизованного-то мира?





Посмотрите, как бурно проходят выборы в США – особенно когда в гонке сталкиваются лбами два антагонистичных кандидата. В 2016 году, когда сошлись «волна и камень» – Клинтон и Трамп – движуха стояла та ещё.





Или наша соседка Украина – как бурно там давеча выбирали Зеленского, так мало кого выбирали вообще.









И что? Разве кто-то этому удивлялся? Разве кто-то возмущался народной движухе?





Наоборот, политики демократических стран досадуют, когда движухи нет, когда электорат пребывает в апатии и не проявляет к процессу никакого интереса.





В Беларуси же всё с макушки на пятку. Стоило народу зашевелиться, стоило чуть-чуть приблизиться к цивилизованным нормам, как с высших этажей власти раздался истеричный вокал: «Шелудивые! Ветродуи! Шайки и банды! Выскочили из-под плинтуса!». Подпевалы этажом ниже тоже не отстают от главного вокалиста: «Что творится с обезумевшим электоратом! Хочу жить в мирной стране!».





Простите, а чем гражданская активность противоречит мирной жизни? Пикеты, к которым выстраиваются люди, не дзоты и не боевые расчёты, сбор подписей – не артобстрел. Всё проходит в душевной, едва ли не праздничной обстановке. Более того: желающие отдать подпись за своего претендента соблюдают рекомендованную медиками дистанцию, так что даже в потворстве коронавирусу их не упрекнёшь.





А если и случаются немирные инциденты, то только из-за провокаций самой власти.





Ну и где здесь угроза «мирной стране»? В чём заключается «безумие» электората? Почему люди, выражающие свою гражданскую позицию – это «шайки и банды»?









Впрочем, такая реакция – не бином Ньютона, ларчик распахивается просто: привыкшая к могильной тишине улиц и холуйской безропотности «народца», власть перепугалась, когда этот «народец» проявил признаки жизни. Теперь она старается как можно сильнее принизить народный подъём, как можно жирнее очернить его трибунов, как можно плотнее запугать «майданутых».





Но всё это – как ловить шапкой ветер. Всплеск народного энтузиазма – та паста, которую не впихнёшь обратно в тюбик, даже если обрушить на неё всю грязь агитпропа и надавить всей мощью репрессивной машины. Бранной ложью можно убедить каких-нибудь двоечников в берцах да проституток в лосинах – людей здравомыслящих такими методами не убедишь.





Вместо того, чтобы чинить хапуны и поливать грязью оппонентов, главному вокалисту страны лучше бы задуматься о реальных причинах народного подъёма, а не утешать себя сказками услужливой челяди про «20-50 человек, которых привозят на джипах». Не надо сказок – научись тыкать пальцем в айфон, зайди в интернет, изучи фото- и видеорепортажи с мест, и убедись лично, что всё серьёзно.





Людям обрыдло влачить свои дни в затхлой мути могильной стабильности – люди хотят жизни, света, свежего ветра, свободного дыхания. Люди чают видеть у кормила державы адекватных, разумных, воспитанных деятелей, которые не будут попрекать умерших за то, что те слишком жирные, и гонять парады во время чумы.





Разве можно упрекать за это людей?