Применение ядерного оружия признается крайней мерой и рассматривается исключительно как «средство сдерживания».





Впрочем, среди условий возможного использования, указаны случаи агрессии на критически важные объекты РФ с обычным оружием. При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов потенциальным противником.